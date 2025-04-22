Подростки погибли в аварии на трассе в ЗКО

ДТП
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Дана Аменова
корреспондент

17 и 15-летние подростки скончались на месте аварии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Мой город»

Фото: скриншот видео

По информации департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 21 апреля около 11:00 на трассе «Переметное — Белес». 

Столкнулись два автомобиля — Jac N56 и ВАЗ-2110. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте. В ней находились подростки 17 и 15 лет. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются причины и все обстоятельства произошедшего.

Полиция выражает соболезнования семьям погибших и просит родителей внимательнее относиться к безопасности своих детей. Также напоминается о важности строго соблюдать правила дорожного движения.

#ЗКО #авария #трасса #подростки

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