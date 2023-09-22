Подросток за рулем сбил шестерых школьников в Алматинской области

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В департаменте полиции Алматинской области сообщили о ДТП, совершенном подростком, передает Kazpravda.kz.

"21 сентября около 18:41 в ОП Райымбекского района поступило сообщение о том, что 15-летний несовершеннолетний, управляя транспортным средством марки «Subaru», в поселке Нарынкол, не справившись с рулевым управлением, выехав на тротуар, допустил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали шесть несовершеннолетних 2008 г. р., пятеро из которых с различными телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в информации.

Данный факт зарегистрировали в районной полиции по ч. 2 ст. 345 УК РК. Проводится следствие. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

"Установлено, что несовершеннолетний, не предупредив хозяина авто - своего брата, взял ключи от автомашины и выехал в магазин. Ход расследования взят мною на контроль", - отметил начальник ДП региона Бауыржан Аленов.