Феномен «Ордабасы»

«Кайрат» прошел путь институционального развития. Современная модель клуба, выстроенная Кайратом Боранбаевым, – это качественный разрыв с советским прошлым при сохранении его великих традиций. Это европейский лоск, работающая академия и постепенное взращивание культуры боления. Но если Алматы берет системностью, то Шымкент сегодня – это чистая пассионарность (внутренняя энергия, заставляющая людей объединяться и действовать ради большой цели), помноженная на агрессивный маркетинг. Еще недавно «Ордабасы» вызывал у болельщиков лишь иронию из-за провалов в еврокубках. Однако метаморфоза текущего сезона поражает: из объекта критики клуб превратился в главный локомотив футбольного хайпа страны.

То, что происходит на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова, – это тектонический сдвиг. Пять солд-аутов (полностью раскупленных билетов) подряд на матчах с самыми разными соперниками, от «Иртыша» до «Актобе», – не случайность, а результат глубокого понимания психологии масс. Шымкент продемонстрировал мощный синтез спорта и шоу. Когда на каждой игре продается более 16 тыс. билетов, а кассы за несколько дней до матча превращаются в памятник дефициту, становится ясно: стадион стал городским хабом. Новые владельцы клуба прекрасно осознают, что зритель идет за эмоцией и сопричастнос­тью. Розыгрыши автомобилей, интерактивные шоу и работа с фан-зонами превратили футбол в полноценный семейный досуг, где старые, закаленные годами болельщики теперь соседствуют с молодежью и семьями.

Важно, что руководители «Ордабасы» не противопоставляют себя коллегам по цеху. Напротив, они демонстрируют готовность делиться опытом, понимая: только общая грамотная структура и работа с болельщиками всей страны позволят казахстанцам отвлечься от затянувшегося боления за далеких европейских грандов. Пора признать, что чужие победы тех же испанских «Реала» или «Барселоны», английских «Ливерпуля» или «Челси» – это лишь суррогат нас­тоящих чувств. Истинная страсть возможна только здесь, на родных трибунах, где победа своей команды ощущается физически.

Сегодня Шымкент задает тренд, который должен вдохновить всю лигу. Грамотный менеджмент вкупе с искренней любовью к своему городу способны превратить футбол в модную и экономически востребованную индустрию. И если этот запал удастся сохранить, то очень скоро наши стадионы станут главными центрами притяжения, причем это может коснуться не только команд, выступающих в Премьер-лиге, но и в других дивизионах.