Почувствуй вкус лета!

Моя подруга не знает, как растет огурец. Она не понимает, как можно рвать ягоду с куста и сразу есть. Весь ее опыт работы с землей собран на подоконнике – фиалки в горшках. Но в последнее время я стала замечать, что она ждет огородные гостинцы от моей мамы. Между нами это так и называется: «Зайчик передал». А две недели назад ее просьба меня позабавила: «Давай я куплю семена салата и шпината, а ты посадишь». Салаты и шпинаты, не дожидаясь ее просьбы, сами пробиваются под ярким солнцем.

Ни один, даже самый дорогой магазинный помидор не сравнится с тем, который сорван с куста еще теплым от солнца. А утренний огурец, хрустящий и полный аромата, – настоящая поэзия. Это не просто продукты – это вкус лета, вкус детства. Магазинные аналоги, выращенные в теплицах, с использованием стимуляторов роста и прочих добавок, часто лишены этой глубины вкуса и аромата.

Дачный участок равен ЗОЖ. Да-да, именно так. Работа в саду и огороде – это отличная физическая нагрузка. Наклоны, приседания, переноска грузов – все это укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и просто дарит хорошее самочувствие. А вот копка грядки, прополка сорняков, уход за растениями – это своего рода еще и терапия, которая позволяет отключиться от повседневных забот, сосредоточиться на настоящем моменте и почувствовать гармонию с природой. Есть в этом что-то первобытное, успокаивающее. Есть и определенное, ни с чем не сравнимое удовольствие в том, чтобы видеть, как из маленького семечка вырастает огромное рас­тение, которое потом дарит вам урожай. Современный человек окружен бетоном, экранами и трафиком. Он живет по расписанию, думает в Wi-Fi, отдыхает в потоках данных. И вот весной ему срочно захотелось зелени, причем выращенной самим. Вес­ной зелень сажают не потому, что голодно, а потому что вкусно.

Для многих дача или небольшой участок у частного дома – это не просто кусок земли, а место, где собирается вся семья. Это передача опыта от старших к младшим, совместные труды и воспоминания, которые остаются на всю жизнь. Это возможность для детей узнать, откуда берутся продукты, и ценить труд тех, кто их выращивает.

Даже знаменитости с крупными банковскими счетами магазинным продуктам предпочитают свои, выращенные с любовью. Например, на страничке бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, кроме информации о футболе и светских тусовках, есть место и для публикаций о пасеке, огороде и курочках. Он, как сельский блогер, показывает грядки с картошкой, морковкой, капусткой. «Дачные» посты Бекхэма собирают более миллиона лайков в соцсетях – значит, тема актуальная.

Разве можно купить вкус солн­ца, аромат росы, умиротворение, исходящее от живой земли? И разве можно купить ту особую радость, когда ты сам вырастил витаминный букет к столу? Вот и получается, что в этом «весеннем зуде» есть что-то настоящее, заложенное в самой природе человека. А значит, пусть тянет нас к грядкам, ведь это наша связь с землей, с жизнью, с самими собой.