В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки

В Астане в целях усиления дорожной безопасности и предотвращения незаконных парковок прокуратура совместно с городскими ведомствами запустила новую систему контроля — мобильные комплексы с логотипом «Закон и порядок» курсируют по улицам города и автоматически фиксируют нарушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат.

По словам специалистов, хаотично припаркованные машины ограничивают обзор водителям, из-за чего, в особенности детям, сложно видеть дорогу. Такие ситуации повышают риск дорожно-транспортных происшествий и создают препятствия для движения экстренных служб.

По данным специалистов городского Центра организации дорожного движения, мобильные аппаратно-программные комплексы автоматически мониторят запрещенные зоны. Если автомобиль припаркован в неположенном месте, система фиксирует правонарушение, что позволяет оформить штраф.

«Такие комплексы работают на улицах города на постоянной основе. Основная цель — выявление и предотвращение незаконных парковок. Если один и тот же водитель повторно нарушает правила, штраф также может быть зафиксирован повторно. Поэтому в большинстве случаев водители привыкают к порядку. В багажном отделении автомобиля установлено устройство для раздачи интернета, благодаря чему система работает непрерывно. Мы двигаемся по специальному маршруту и фиксируем правонарушения. В среднем одна машина выявляет около 100 правонарушений в день», — рассказал водитель городского Центра организации дорожного движения Зархан Сапаркул.

Как отметил прокурор управления прокуратуры города Астаны Акжол Сатилда, подобные инициативы направлены на повышение безопасности дорожного движения.

«Парковка в запрещенных местах представляет большую опасность для участников дорожного движения. Это напрямую влияет в первую очередь на пешеходов, включая детей. Нарушение правил дорожного движения, превышение скорости и несоблюдение требований маневрирования могут привести к тяжелым последствиям. Системы мобильных АПК, выявляя и фиксируя правонарушения, способствуют обеспечению дорожной безопасности. В целом это важный шаг, направленный на формирование дисциплины и ответственности», — сказал он.

Организаторы призывают жителей города соблюдать правила парковки и подчеркивают, что порядок и ответственность на дорогах — главный залог безопасности детей.