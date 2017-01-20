Статьи Поэзия актерской игры Елена Федорова

Выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Антон Митнёв – один из востребованных молодых актеров лермонтовского театра. Зрители наверняка запомнили его шебутного Сеньку Громова из спектакля «Чудики» по рассказам Василия Шукшина, Жульена Порталя из «Отеля двух миров» Э.-Э. Шмитта или Петю Трофимова из «Вишневого сада» Антона Чехова. Но из всего многообразия актерских работ я бы, например, выделила работу в спектакле американского драматурга Джефа Барона «Визиты к мистеру Грину» в постановке Сергея Попова, где Антон играет в паре с великолепным мэтром отечественной сцены, народным артистом КазССР Юрием Померанцевым.



Собственно, с рассказа об этом спектакле и начался творческий вечер, в ходе которого перед аудиторией открывались порой неожиданные грани творчества талантливого актера. И в первую очередь поэтические, не случайно на столике в центре зала были разложены его стихотворные сборники.



– Свои первые стихи я начал писать в шесть лет, – рассказывает Антон Митнёв. – Поначалу, естественно, они были наивными, но по мере взросления и стихи становились серьезными. В девятом классе (наша семья тогда жила в Шымкенте) я решился показать их своей тете. Стихи ей понравились, и она отвела меня к заведующей литературной частью областного театра Гульнаре Рафиковой. И та сказала: «Слушай, ты так хорошо читаешь стихи, а не хочешь пойти в театральную студию?» А тогда плата за занятия на актерских курсах составляла 1 000 тенге в месяц. Огромные деньги! Так я стал ходить в эту студию и уже через три месяца играл в дипломном спектакле роль трагического Пьеро. Но в момент выступления в зале раздался хохот, и я решил, что все смеются надо мной. Был готов провалиться сквозь землю. Оказалось, смеялись не надо мной, наоборот, после спектакля мне кричали: «Браво! Молодец!» Никогда не забуду, как впервые зрители дарили мне цветы. Только тогда я понял, что все прошло нормально. Просто в то время я очень реагировал на оценку окружающих, потому что рост у меня, как видите, небольшой, к тому же я был очень наивным, легко ранимым. Из-за этих комплексов старался не выглядеть глупо, но в результате так и выглядел.



После школы заочно поступил в наш шымкентский университет на факультет культурно-массового досуга. Четыре года работал в областном театре, сыграл около 40 ролей, том числе такие серьезные, как Моцарт, Есенин, арап Петра Великого. И уже в 21 год мне дали первую актерскую категорию, чем я был, естественно, очень горд, и поехал покорять Алматы. Сразу поступил в академию имени Т. Жургенова, но не на актерский факультет, а на режиссуру, так как в тот год на актерский не было приема.



Признаюсь, поначалу было трудно, ведь в Алматы у меня не было ни друзей, ни родственников. Работал на стройке. Снимал комнатку. Еще будучи первокурсником, узнал, что свой курс есть у народного артиста Казахстана, профессора Рубена Андриасяна, художественного руководителя театра имени Лермонтова. Помню, в тот день, когда я к нему пришел, в зале находилась незнакомая мне большая аудитория студентов, которые были поражены моей наглой фразой: «Я актер первой категории и хочу у вас учиться».



Кто знает, может, это мое юношеское нахальство произвело впечатление на Рубена Суреновича, и он сказал: «Давай посмотрим, что ты собой представляешь, хвастайся как умеешь». Ну я и стал хвастаться как умел, отдельно рассказал пару монологов. В общем, он согласился взять меня к себе на курс, но в академии был запрещен экстернат, и я остался учиться на режиссера. Правда, Рубен Суренович меня запомнил, и когда появилась возможность, предложил мне роль 58-летнего старика Золотуева в спектакле «Прощание в июне». И все-таки мне удалось поступить на его курс, после окончания которого меня взяли в труппу тетра имени Лермонтова. И еще похвастаюсь – после сдачи дипломного спектакля журналисты назвали меня «Открытием года». Это было в 2009 году, – сказал Антон Митнёв.



И вот уже без малого 10 лет он активно работает в театре, даже стал серебряным лауреатом Евразийской премии в номинации «Актерское мастерство». При этом не забывает и о своей режиссерской профессии, снимая клипы и короткометражные фильмы, ну и, конечно, не оставляет так любимую им поэзию. Вот что он сказал о своем новом сборнике «Крестос», презентация которого состоялась в рамках творческого вечера.



– Я дал название сборнику по стихотворению «Крестос», которое было написано уже более семи лет назад. Но тогда это был другой вариант, перелопаченный в корне. Ведь поэзия – это прежде всего глубокий смысл и глубокий подтекст, который должен прочитываться. Как в фильмах Сергея Эйзенштейна символика заложена в кадре, так и слово в стихах должно определенным образом отзываться в сердцах людей, вызывая сеть ассоциаций.



Первую книгу я выпустил в 2006 году, она называлась «А знаешь, сегодня апрель...». Вторым был роман в стихах «Регенерация» – это такая история антихриста, человекобога, который в противовес богочеловеку пошел не от неба, а от земли... «Меломан» назвал книгу «Открытием года». На тот момент для меня это был прорыв. После этого я долго не писал. И вот теперь появился третий сборник «Крестос».



Надо сказать, что на творчество молодого актера и поэта обратил внимание оргкомитет Евразийского творческого союза, президентом которого является писательница, поэтесса и меценат Карина Сарсенова, которая присутствовала на вечере. При ее поддержке и был выпущен новый сборник стихов Антона Митнёва.



На вечере актер рассказал и о своей работе в кино, ведь по своей первой профессии он все-таки кинорежиссер. Были показаны кадры из его короткометражного фильма «Сельский доктор», который Антон мечтает, как только появятся финансы, превратить в полнометражную лирическую комедию. А сельская тема в его творчестве тоже возникала не случайно – в детстве ему довелось жить в ауле Кызыл Аскер.



– Мне хотелось показать всем, что горожане не правы, считая деревню прошлым веком, – говорит он, – как раз наоборот, там живут способные и талантливые люди, для которых земля отцов не пустой звук. Кроме того, у сельчан более тесная связь с природой, выше духовность.



В актерской биографии Митнёва оставила след и работа в фильме Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой «Фейк».



– «Фейк» подарил мне очень интересный опыт, – считает Антон. – Это фильм о современных людях, которые сидят в соцсетях и ждут, что настоящая жизнь начнется завтра, тогда как жить на полную катушку нужно уже сегодня. Более того, моему герою жить осталось всего пару месяцев, и он об этом знает. Съемки были сложными, они велись под Алматы в районе Бурундая, мне пришлось поездить на гоночных автомобилях, и тогда я понял, что такое настоящая скорость, вырабатывающая адреналин!



Судя по темпу, с которым живет Антон Митнёв, ему не грозит разочарование в жизни. Он талант­лив для этого и многое может. А таким фортуна всегда идет навстречу.