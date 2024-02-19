Поиск альтернативных международных маршрутов обсудили в правительстве

Транспорт, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Серьезным барьером для казахстанских перевозчиков стало закрытие всех пунктов пропуска в Польше и наличие всего одного пункта на границе России и Беларуси

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин провел совещание с участием представителей профильных министерств, КТЖ и депутата Мажилиса Болатбека Нажметдинулы по актуальным вопросам автомобильных перевозок грузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным Министерства транспорта РК, по итогам 2023 года общий объем автоперевозок грузов в экспортно-импортных сообщениях достиг 7,6 млн тонн (2,8 млн тонн – экспорт, 4,8 млн тонн – импорт). При этом доля отечественных перевозчиков составила 50,2%, Узбекистана – 10,6%, Турции – 5,5%, России – 3%, Таджикистана – 2,5%.

На европейские страны приходится 1,6 млн тонн перевозимых грузов. И также половину объемов доставляют казахстанские перевозчики (50%). В то же время серьезным барьером на пути торговых межгосударственных автомаршрутов стало закрытие всех пунктов пропуска на международные автоперевозки в Польше и наличие всего одного пункта на границе России и Беларуси.

В качестве альтернативы действующим международным маршрутам депутат Нажметдинулы предложил рассмотреть путь через Туркменистан, который ведет в Турцию и страны Персидского залива. Для этого необходимо содействие государства в упрощении визовых процедур с Туркменистаном. Также в качестве альтернативы для поставок товаров в страны ЕС предложено проработать маршрут через Латвию.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил участникам проработать все варианты альтернативных международных автомобильных маршрутов и разработать дорожную карту по их развитию с учетом предложений представителей бизнеса.

#обсуждение #транспорт #Правительство #маршруты #перевозчики #альтернатива

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