ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать

Спасатели работают в режиме повышенной опасности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: ДЧС Павлодарской области

ЧП произошло на территории АО «Майкаинзолото» Павлодарской области. Отмечается, что на месте обвала по-прежнему происходит сход грунта, границы обвала не устойчивы.

На месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов и вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев.

"К поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС Астаны и Павлодарской области. Всего на месте происшествия задействованы 97 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы «103», а также местных исполнительных органов", - рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что рабочий автобус, в котором находились люди, провалился в очистное пространство. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В автобусе находились 4 человека. Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек.