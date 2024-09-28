Полевые изыскательские работы проведены на площади 22,9 млн га в РК
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Работы планируется завершить до конца сентября, передает Kazpravda.kz
В текущем году в 15 регионах сотрудниками филиалов проведены полевые изыскательские работы на площади 22,9 млн га, что составляет 91,7% от всего объема полевых работ на 2024 год.
Из них почвенное обследование проведено на площади 5,3 млн га, геоботаническое обследование - 6,5 млн га, мониторинг земель - 7,6 млн га, бонитет почв определен на 3,5 млн га.
Полевые работы планируется завершить до конца сентября.
Председатель КУЗР Мурат Темиржанов напомнил, что проверка качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения и повышение его плодородия остается приоритетной задачей.