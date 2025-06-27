фото пресс-службы Офиса уполномоченного по правам человека в РК

На полях 59-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве состоялся сайд-ивент, посвященный борьбе с семейно-бытовым насилием в Казахстане. Его организаторами выступили уполномоченный по правам человека в Респуб­лике Казахстан и Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм».

Как подчеркнул омбудсмен Артур Ластаев, Казахстан придерживается принципа нулевой терпимости к семейному насилию. В стране в 2009 году принят первый на постсоветском пространстве Закон «О профилактике бытового насилия», а в апреле 2024-го – Закон «О защите прав женщин и безопасности детей». Этот акт стал результатом широкой работы с участием гражданского общества, международных организаций, НПО, ученых и депутатов.

Среди ключевых новелл: уголовная ответственность за сексуальные домогательства в отношении малолетних, за склонение к самоубийству, пожизненное заключение за изнасилование ребенка, запрет на совместное проживание агрессора и жертвы, ограничение возможности примирения сторон, обязательное информирование правоохранителей при выявлении риска насилия школами, больницами и другими учреждениями.

Рекриминализация побоев и легкого вреда здоровью позволила, по словам Артура Ластаева, значительно расширить круг правонарушений, подлежащих уголовному преследованию. Казахстан перешел от заявительного к выявительному порядку привлечения к ответственности, усилив роль полиции и социальных служб.

Также введены обязательные психокоррекционные курсы для агрессоров. За 5 месяцев 2025 года 52 правонарушителя уже направлены на лечение. В полиции создано специализированное подразделение, на 80% состоящее из женщин. Ведется работа по координации профилактики на уровне регионов – через центры поддержки семьи.

Как показала официальная статистика, меры уже дают результат. После рекриминализации насилия убийства в семье снизились на 34%, тяжкий вред здоровью – на 30%, средний вред – на 33%. Одновременно отмечается рост количества уголовных дел: с менее тысячи в 2023 году – до почти 3,5 тыс. в 2024-м. По словам Артура Лас­таева, это отражает не рост насилия как такового, а рост выявляемости, ведь жертвы стали чаще обращаться за помощью.

– Каждая спасенная жизнь – это уже результат. Ведь если отец убил мать, то ребенок остается сиротой. Поэтому даже 40 или 50 предотвращенных трагедий в год – это важный шаг, – подчеркнуло омбудсмен.

Кроме того, количество привлеченных к административной ответственности выросло на 10%: за 5 месяцев 2025 года наказаны более 46 тыс. дебоширов. Применяются защитные предписания и особые требования. Например, запрет употребления алкоголя, контакта с жертвой. В 2024 году таких предписаний было более 85 тыс., за 5 месяцев 2025-го – почти 42 тыс.

Особая роль в продвижении реформ принадлежит самому институту уполномоченного. Как подчеркнул Артур Ластаев, вопросы защиты прав женщин и детей остаются в постоянном фокусе внимания омбудсмена, и предпринимаемые меры – это результат не только политической воли, но и аналитической и правозащитной работы

команды.

Особое внимание уделяется сексуальному насилию и защите девочек и женщин. Сейчас в Парламенте рассматривается инициированная институтом уполномоченного поправка о криминализации «похищения невест». На эту проблему обратили внимание комитеты ООН по правам ребенка, против пыток, по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Институт также активно работает над повышением правовой грамотности. Только в прошлом году было подготовлено около 900 публикаций и информационных материалов в медиа, включая международные ресурсы. Это часть стратегии по снижению толерантности к насилию и расширению знаний о механизмах защиты.

Казахстан – первая страна в регионе, приглашенная к присоединению к Стамбульской конвенции Совета Европы, что свидетельствует о признании прогресса со стороны международного сообщества.

– Борьба с домашним насилием – это не временная кампания, а долгосрочный процесс, требующий постоянного участия государства, общества и международных партнеров, – резюмировал Артур Ластаев.