Политическая воля и законодательные шаги

Закон и Порядок
118
Павел Ильин

Международному сообществу представлены изменения, реализуемые в Казахстане для защиты прав женщин и детей

фото пресс-службы Офиса уполномоченного по правам человека в РК

На полях 59-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве состоялся сайд-ивент, посвященный борьбе с семейно-бытовым насилием в Казахстане. Его организаторами выступили уполномоченный по правам человека в Респуб­лике Казахстан и Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм».

Как подчеркнул омбудсмен Артур Ластаев, Казахстан придерживается принципа нулевой терпимости к семейному насилию. В стране в 2009 году принят первый на постсоветском пространстве Закон «О профилактике бытового насилия», а в апреле 2024-го – Закон «О защите прав женщин и безопасности детей». Этот акт стал результатом широкой работы с участием гражданского общества, международных организаций, НПО, ученых и депутатов.

Среди ключевых новелл: уголовная ответственность за сексуальные домогательства в отношении малолетних, за склонение к самоубийству, пожизненное заключение за изнасилование ребенка, запрет на совместное проживание агрессора и жертвы, ограничение возможности примирения сторон, обязательное информирование правоохранителей при выявлении риска насилия школами, больницами и другими учреждениями.

Рекриминализация побоев и легкого вреда здоровью позволила, по словам Артура Ластаева, значительно расширить круг правонарушений, подлежащих уголовному преследованию. Казахстан перешел от заявительного к выявительному порядку привлечения к ответственности, усилив роль полиции и социальных служб.

Также введены обязательные психокоррекционные курсы для агрессоров. За 5 месяцев 2025 года 52 правонарушителя уже направлены на лечение. В полиции создано специализированное подразделение, на 80% состоящее из женщин. Ведется работа по координации профилактики на уровне регионов – через центры поддержки семьи.

Как показала официальная статистика, меры уже дают результат. После рекриминализации насилия убийства в семье снизились на 34%, тяжкий вред здоровью – на 30%, средний вред – на 33%. Одновременно отмечается рост количества уголовных дел: с менее тысячи в 2023 году – до почти 3,5 тыс. в 2024-м. По словам Артура Лас­таева, это отражает не рост насилия как такового, а рост выявляемости, ведь жертвы стали чаще обращаться за помощью.

– Каждая спасенная жизнь – это уже результат. Ведь если отец убил мать, то ребенок остается сиротой. Поэтому даже 40 или 50 предотвращенных трагедий в год – это важный шаг, – подчеркнуло омбудсмен.

Кроме того, количество привлеченных к административной ответственности выросло на 10%: за 5 месяцев 2025 года наказаны более 46 тыс. дебоширов. Применяются защитные предписания и особые требования. Например, запрет употребления алкоголя, контакта с жертвой. В 2024 году таких предписаний было более 85 тыс., за 5 месяцев 2025-го – почти 42 тыс.

Особая роль в продвижении реформ принадлежит самому институту уполномоченного. Как подчеркнул Артур Ластаев, вопросы защиты прав женщин и детей остаются в постоянном фокусе внимания омбудсмена, и предпринимаемые меры – это результат не только политической воли, но и аналитической и правозащитной работы
команды.

Особое внимание уделяется сексуальному насилию и защите девочек и женщин. Сейчас в Парламенте рассматривается инициированная институтом уполномоченного поправка о криминализации «похищения невест». На эту проблему обратили внимание комитеты ООН по правам ребенка, против пыток, по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Институт также активно работает над повышением правовой грамотности. Только в прошлом году было подготовлено около 900 публикаций и информационных материалов в медиа, включая международные ресурсы. Это часть стратегии по снижению толерантности к насилию и расширению знаний о механизмах защиты.

Казахстан – первая страна в регионе, приглашенная к присоединению к Стамбульской конвенции Совета Европы, что свидетельствует о признании прогресса со стороны международного сообщества.

– Борьба с домашним насилием – это не временная кампания, а долгосрочный процесс, требующий постоянного участия государства, общества и международных партнеров, – резюмировал Артур Ластаев.

#ООН #омбудсмен #Женева #Совет по правам человека

Популярное

Все
Возьмите меня в газету!
Для сайгаков определена безопасная доля изъятия
С новосельем поздравили героев Паралимпиады
Награды тем, кто всегда в центре событий
Цифровизация и искусственный интеллект должны стать приоритетами для ЕАЭС
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Работа проделана большая – впереди новые задачи
Политическая воля и законодательные шаги
Лучшим в профессии
В Астане чествовали будущих мастеров
Дети – наш приоритет
Красные машины и каска из металла
Работам соискателей – народное обсуждение
Важно быть полезной
Лето с пользой и удовольствием
Верность любимому делу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области
Еще 145 офицеров выпустила Академия гражданской защиты МЧС РК
ИИ возвращает кошек домой
20 лет без паспорта прожила казахстанка
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Как интернет-мошенники обходят блокировки?
В Генпрокуратуре обсудили глобальные вызовы наркобизнеса
Нелегальный вывоз бензина пресекают в Казахстане
Теневой рынок вейпов: масштабы проблемы и методы борьбы в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]