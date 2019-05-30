Прошедшая XXVII сессия Ассамб­леи народа Казахстана стала во многом знаковым, историческим этапом в укреплении казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

На фоне глобальных трансформаций в мире и в Казахстане Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев указал, что в мире переменных величин есть одна постоянная, фундаментальная ценность – единство общества и межнациональное согласие.

Впервые об этом было сказано как о факторе, определяющим нашу конкурентоспособность в будущем мире.

Необходимость дальнейшей работы по укреплению единства обоснована тем, что этнические конфликты чаще всего ведут к распаду даже крепких государств, а однажды допущенные промахи в национальной или религиозной политике приводят к тяжелым историческим драмам.

Еще одним аспектом необходимости укрепления единства и согласия в стране стали мощные миграционные волны, которые резко меняют социальный и политический баланс, а также уклад жизни во многих странах.

Впервые в контексте сплочения общества прозвучал тезис о роли цифровых коммуникаций в дестабилизации общества. «Целые сетевые сообщества становятся очагами вражды и ксенофобии, не знающих границ». А это требует решительных мер противодействия.

На сессии подведен итог развития политики общественного согласия и общенационального единства за годы независимости.

Сессия полностью подтвердила тезис о том, что модель, по которой выстроены межэтнические отношения в нашей стране, сбалансирована, эффективна, испытана временем и служит примером для всех.

Ее слагающие – Ассамблея народа Казахстана, которая вовлекла в государственное строительство все казахстанские этносы и религиозные конфессии, стала инструментом гарантированного парламентского представительства этносов страны. Прочная правовая база межэтнического и межконфессио­нального равенства. Принцип – «Единство в многообразии».

Новый импульс развитию казахстанской модели мира и согласия придала программа Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Рухани жаңғыру».

Она расширила социальное поле общих ценностей, соединяющих народ Казахстана в нацию сильных и ответственных людей, которым предстоит на равных конкурировать с развитыми странами мира.

Духовная модернизация стала катализатором интеграции и консолидации в обществе, поскольку выполняет двоякую функцию: первая – это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа, вторая – примирение различных полюсов национального сознания.

Разветвленная социальная инф­раструктура обеспечения мира и согласия позволила Ассамблее народа Казахстана отражать и аккумулировать интересы широких слоев населения. Это позволяет говорить, что к своему 25-летию она вышла далеко за рамки представительства интересов этносов и обрела весомые черты общенационального инс­титута всенародного представительства.

Ассамблея стала неотъемлемой чертой казахстанской демократии – эффективным общественным лифтом для разных групп населения. Такие институты, как советы общественного согласия, советы матерей, пронизывают всю социальную ткань общества и являются его интегративным фактором.

Будучи консолидирующим общегражданским, надполитичес­ким и общенародным инс­титутом, ассамблея тесно интегрирована в президентскую вертикаль власти.

Тот факт, что Первый Президент – Елбасы пожизненно является Председателем Ассамблеи народа Казахстана в контексте обеспечения преемственности политического и стратегичес­кого курса является важным политическим маркером приверженности Казахстана политике единства и согласия.

Не случайно и в политической риторике Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелулы Токае­ва эти вопросы с первых дней озвучиваются постоянно: «Каждый казахстанец, независимо от его этнической принадлежности, чувствует себя частью единой большой семьи… «Единство в многообразии» – вот суть нашей политики».

На совместном заседании палат Парламента в марте 2019 года Президент Касым-Жомарт Ке­мелулы Токаев подчеркнул: «Наше государство стало территорией гармонии, согласия, толерантности между всеми народами и религиозными конфессиями».

На новом этапе государственного строительства приоритетом является дальнейшее развитие сложившейся в Казахстане модели межэтнических отношений и общественного согласия.

В связи с этим, во-первых, огромное значение приобретает реализация изменений и дополнений в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», который расширяет возможности этнокультурных объединений для деятельности по развитию языков, культуры и традиций этносов Казахстана. Впервые это закреплено на уровне закона.

Сами этнокультурные объединения, становясь структурой ассамблеи, будут сильным институтом гражданского общества. Для этого проводится общественная аттестация.

Расширены права членов совета, введено понятие исполнительного органа Ассамблеи народа Казахстана.

Все это свидетельствует о неуклонной и последовательной реализации принципа «Единство в многообразии».

Во-вторых, ассамблея представляет весь народ Казахстана, а не только этносы.

Поэтому казахское население активно вовлекается в работу ассамблеи через такие структуры, как советы общественного согласия и советы матерей, сеть которых покрывает всю страну.

На этой массовой социальной площадке, на основе общности решаемых вопросов проявляется консолидирующий и интегративный потенциал ассамблеи, происходит не на словах, а на деле формирование нации на основе принципа гражданства.

В-третьих, необходимо развивать социальный вектор работы Ассамблеи народа Казахстана, поскольку единство народа объективно базируется на социальном благополучии.

В этом направлении работа ассамблеи будет выстроена по линии развития малого и среднего бизнеса предпринимателей всех этносов под эгидой Ассоциации предпринимателей АНК. Экономика простых вещей и создание рабочих мест будут приоритетами данного направления.

Кроме того, предприниматели и этнокультурные объединения будут ориентированы на развитие трансферта технологий и инвес­тиций из стран исторического происхождения этносов.

Ассамблея продолжит работу по развитию благотворительности в стране. Уже сегодня запущен календарь благотворительных акций на основе казахских традиций взаимопомощи. Ежегодно проводится форум благотворителей, на котором подводятся итоги, а лучшие спонсоры, доноры и меценаты получают общественную награду ассамблеи – нагрудный знак «Жомарт жан».

Для обеспечения эволюционного развития Казахстана необходимы гражданские общественные институты разрешения споров и противоречий.

На сегодня таким институтом является медиация, в рамках которой АНК сформирован корпус общественных медиаторов, открыты кабинеты медиации во всех регионах и домах дружбы, которые только в прошлом году заключили почти 20 тысяч медиативных соглашений. Как отметил Елбасы в выступлении на XXVII сессии ассамблеи: «Решение конфликтов мирным путем, гармоничное сосуществование как осознанный выбор – все это также часть наших национальных ценностей, заложенных в казахстанской модели».

В-четвертых, нация сильных и ответственных людей немыслима без развития общественной инициативы. В данном контексте работы ассамблеи будет выстроена в направлении создания волонтерских сетей в каждом регионе и при каждом Доме дружбы.

Каждый Дом дружбы должен будет стать центром волонтерства. Общественный конт­роль реализации поручений Елбасы Нурсултана Абишевича

Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Кемелулы Токае­ва станет одним из ключевых приоритетов работы советов общественного согласия.

На сегодня ассамблеей во всех регионах проводится общественное тестирование эффективности механизмов обратной связи с населением на интернет-ресурсах местных исполнительных органов.

А советы общественного согла­сия ежеквартально проводят тематические заседания по воп­росам: тарифов на услуги ЖКХ и естественных монополий; защиты бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования; доступности первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе; контроля качества и безопасности товаров и услуг; доступности жилищной ипотеки по программе «7–20–25».

Ассамблее народа Казахстана совместно с партией «Nur Otan» также поручено активно подключиться к развитию деятельности всех общественных советов, созданных при органах власти в центре и на местах.

В рамках Года молодежи особый акцент будет сделан на реализацию «дорожной карты» развития молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы», вовлечения молодежи во все мероприятия и проекты Ассамблеи народа Казахстана.

Задача молодежных организаций – генерировать идеи по формированию культа знаний, открытости сознания, сохранению национального кода и эволюционного пути развития Казахстана.

Это прочная основа общенацио­нального исторического сознания и единых ценностей.

Таковы основные ориентиры работы ассамблеи на новом этапе государственного строительства, а также непосредственно по подготовке к 25-летию создания Ассамблеи народа Казахстана.

Уверен, что выверенный и взвешенный курс Елбасы, который позволил Казахстану стать успешным состоявшимся государством, будет и впредь обеспечивать генеральную задачу – войти в число 30 наиболее развитых государств мира.