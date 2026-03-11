Полицейские сопроводили более двух тысяч автомобилей в Акмолинской области

10 марта сотрудники патрульной полиции были переведены на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Скриншот с видео МВД

Сильный снегопад и буран с практически нулевой видимостью привели к введению ограничений на отдельных участках автодорог. После стабилизации обстановки и открытия трасс полицейские организовали сопровождение транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения.

"Из-за скопления большого количества автомобилей на дорогах, было принято решение формировать автоколонны. Всего строевыми подразделениями полиции было организовано 12 колонн, в составе которых проследовали 2 731 транспортное средство, в том числе 2 139 легковых автомобилей и 592 грузовых", - говорится в сообщении.

Полицейские призывают водителей учитывать погодные условия, соблюдать требования временных ограничений на дорогах и следовать указаниям сотрудников полиции.

