Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль

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Неизвестные угнали автомобиль Audi, припаркованный во дворе многоквартирного дома по улице Жамбыла.

Владельцем авто оказался житель Уральска 1961 г.р., который накануне вечером после работы как обычно припарковал свое авто во дворе.

После получения информации на розыск и задержание уазанной автомашины были ориентированы все наружные службы Управления полиции Уральска.



Автомашина была замечена неподалеку от места происшествия и задержана экипажем Батальона патрульной полиции городского УП. После остановки злоумышленники попытались скрыться, но были пойманы полицейскими.

Угонщиками оказались трое парней 2006, 2005 и 2003 г.р. Они заметили, что машина незаперта и решили погреться, а увидев ключ зажигания, решили прокатиться. Но их плану помешали стражи порядка.

Автомашина возвращена владельцу.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 200 УК РК (Угон).