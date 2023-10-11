Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль

Происшествия, Ограбления
28
Портнягина Наталия
корреспондент

Вчера на пульт дежурной части УП г. Уральск поступило тревожное сообщение

Фото: 1gai.ru

Неизвестные угнали автомобиль Audi, припаркованный во дворе многоквартирного дома по улице Жамбыла.

Владельцем авто оказался житель Уральска 1961 г.р., который накануне вечером после работы как обычно припарковал свое авто во дворе. 

После получения информации на розыск и задержание уазанной автомашины были ориентированы все наружные службы Управления полиции Уральска.
  
Автомашина была замечена неподалеку от места происшествия и задержана экипажем Батальона патрульной полиции городского УП.  После остановки злоумышленники попытались скрыться, но были пойманы полицейскими.

Угонщиками оказались трое парней 2006, 2005 и 2003 г.р. Они заметили, что машина незаперта и решили погреться, а увидев ключ зажигания, решили прокатиться. Но их плану помешали стражи порядка.

Автомашина возвращена владельцу.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 200 УК РК (Угон).

Популярное

Все
Приказ выше кодекса?
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Пусть лучше украдут?
Когда донор продлевает жизнь
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Водопровод, да не тот…
Горизонты для дронов
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Никогда не опускать руки
Дружат театры меж собой
Вектор на демократизацию остается неизменным
Найти мир в себе
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Сердечных дел доктор
Духовные ориентиры
Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Стимулировать бизнес, развивать производство
Дань уважения истории
Удары грома и могущество ветра
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Ни дня без камеры
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Ребенок попал с ожогами в реанимацию из детского сада Ураль…
Недовольная клиентка ранила ножницами сотрудницу турфирмы в…
Поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве
Горняков эвакуировали на шахте "Казахстанская"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]