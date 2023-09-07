Полицейских осудили в Таразе за бездействие во время январских событий

Суд в Таразе вынес приговор полицейским за бездействие во время январских событий 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении полицейских Ш., Қ., З., О., обвиняемых в превышении должностных полномочий и бездействии по службе, повлекших тяжкие последствия (часть 4 статьи 362, пункт 1 части 4 статьи 370 УК РК) во время январских событий.

В ночь с 5 на 6 января 2022 года участники массовых беспорядков напали на управление полиции Тараза и ДП Жамбылской области. Тогда из-за бездействия должностных лиц органов ОВД было похищено и утеряно арттехвооружение (пистолеты, боеприпасы, спецсредства и прочее) и причинен особо крупный материальный ущерб государству.

Суд признал вину Ш., Қ., З., О. доказанной показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями различных экспертиз и вещественными доказательствами.

Ш., Қ., З. за бездействие по службе получили по 4 года лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

В отношении З. исключена ошибочно вмененная стороной обвинения статья о превышении должностных полномочий.

А действия О. из-за отсутствия квалифицирующих признаков бездействия по службе суд переквалифицировал на уголовную статью «Халатность» с назначением наказания в 3 года лишения свободы. С применением Закона «Об амнистии» от 2022 года О. освободили от наказания.

Т. оправдали за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Приговор в силу не вступил.