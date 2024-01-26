Полицейский на служебном авто въехал в легковушку в ВКО

Происшествия, Крупные ДТП
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Водители обеих машин были трезвыми

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП ВКО подтвердили факт ДТП с участием полицейского, передает корреспондент Kazpravda.kz

Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообщили, что 25 января в Рудном 36-летний полицейский, управляя служебным автотранспортом марки Chevrolet Cobalt, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

"В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя трезвые. По данному факту возбуждено административное производство по статье 610 КОАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда", – отметили в полиции.

В департаменте добавили, что назначено служебное расследование.

#ДТП #водитель #столкновение #авто #полицейский

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