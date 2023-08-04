Полицейский на служебном авто сбил женщину с ребенком в Шымкенте

В Департаменте полиции города Шымкента проводится расследование по факту ДТП с участием полицейского, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

3 августа примерно в 17:00 на пешеходном переходе по улице Байтурсынова в Шымкенте водитель-полицейский управления полиции Туранского района на служебном автомобиле наехал на двух пешеходов.

Женщину с несовершеннолетней дочерью доставили в больницу.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования ДП Шымкента по части 2 уголовной статьи «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Назначены экспертизы.

«В свою очередь, руководство Департамента полиции города приносит свои извинения перед пострадавшими и их родственниками за сотрудника полиции, из-за попустительства которого люди получили травмы на дороге. Досудебным расследованием занимается управление дознания ДП. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП Шымкента Кайрата Дальбекова», – говорится в сообщении.