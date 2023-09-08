Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО

Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в ВКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Полиция совместно с ДКНБ по ВКО и с привлечением бойцов спецназа сожгли более 2,5 тонн дикорастущей конопли.

Ее обнаружили с вертолета в Зайсанском районе в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023».

Плантация конопли высотой с человеческий рост растянулась более чем на 5 км.

Из растения изготавливаются такие наркотические средства, как марихуана и гашиш.

«Акцию по сжиганию изъятых наркотиков полицейские проводят регулярно в присутствии комиссии и общественности, чтобы не допустить их вторичного оборота», – отметил заместитель начальника ДП Алмаз Тукенов.

С начала года в регионе выявлено более 90 наркопреступлений и правонарушений, из незаконного оборота изъято более 250 кг различных наркотиков.