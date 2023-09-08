Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО

Культура и общество
136
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в ВКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Полиция совместно с ДКНБ по ВКО и с привлечением бойцов спецназа сожгли более 2,5 тонн дикорастущей конопли.

Ее обнаружили с вертолета в Зайсанском районе в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023».

Плантация конопли высотой с человеческий рост растянулась более чем на 5 км.

Из растения изготавливаются такие наркотические средства, как марихуана и гашиш.

«Акцию по сжиганию изъятых наркотиков полицейские проводят регулярно в присутствии комиссии и общественности, чтобы не допустить их вторичного оборота», – отметил заместитель начальника ДП Алмаз Тукенов.

С начала года в регионе выявлено более 90 наркопреступлений и правонарушений, из незаконного оборота изъято более 250 кг различных наркотиков.

 

 

#КНБ #полиция #ВКО #наркотики #ДП

Популярное

Все
Говори – и все получится!
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Взгляд, жест, пируэт
Необходима энергетическая стабильность
Родом из Кокуя
Покупаться и поиграть в снежки в окрестностях Алматы можно за один световой день
Папа может все что угодно
Беспрецедентная гонка
Счастье, умноженное на шесть
Надежный тыл военного
Более четырех тысяч обращений от граждан Казахстана поступило в Конституционный суд
Формула успешного будущего. Честный гражданин – справедливый Казахстан
Между прошлым и будущим
Террористы пытались взорвать мавзолей Ходжа Ахмета Ясауи
Друзья не забыли бойца…
Деревянное «меню»
Гвардии поэт
Расширяя транзитный потенциал
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Как выучить язык? Испытано на себе
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители

Читайте также

Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
О повышении призывного возраста высказались в Минобороны РК
Некоторые сотрудники "Казпочты" в селах работают за 20 тыся…
Главу костанайского облздрава "наградили" за затянутый ремо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]