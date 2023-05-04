85-летнюю мать подозревают в убийстве сына в Караганде

В Караганде расследуют убийство 50-летнего мужчины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Фото: polisia.kz

По данным ДП, 26 апреля в 15:30 в одной из квартир по улице Ермекова в Караганде с признаками насильственной смерти обнаружен труп 50-летнего жителя этой квартиры.

Рядом с телом мужчины стражи порядка в неадекватном состоянии нашли его 85-летнюю мать, владелицу квартиры.

Как выяснилось, мать и сын состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

«По факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи «Убийство». В настоящее время проводятся следственные мероприятия», – подытожили в ДП.



