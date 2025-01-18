Полиция расследует повреждение газопровода в Алматы

Оперативными действиями коммунальных служб в Турксибском районе Алматы восстановлен подземный газопровод среднего давления, поврежденный в ходе самовольной прокладки канализационных труб, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Частные лица, без согласования с городскими службами, ночью проводили работы по проколу асфальта и повредили газовую трубу. Из-за непрофессиональных и безответственных действий была приостановлена работа нескольких котельных.

К ремонтно-восстановительным работам привлечены 150 рабочих 6 единиц техники АО «QazaqGaz Aimaq». Для бесперебойного теплоснабжения части потребителей работа котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ» вынужденно переведена на резервное топливо - мазут.

По состоянию на 14:00 повреждение на газопроводе устранено. Специалисты проведут опрессовку системы, после чего, для обеспечения безопасности потребителей будет производиться подомовой обход и поэтапное подключение газоснабжения. Просим жителей соблюдать технику безопасности и воздержаться от самостоятельного подключения.

Установлено, что на проведение работ собственник кафе и подрядная организация не получали необходимого разрешения городских коммунальных служб. Управлением полиции Турксибского района начато расследование для привлечения к ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства.

Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение.

Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновное лицо.