«Полосатое» лето

– Конечно же, бахчевые не должны продаваться прямо с земли, это недопустимо, – говорит официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев. – Я бы предостерег от таких покупок. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией, утвержденными приказом министра здравоохранения РК от 4 августа 2021 года, реализация пищевой продукции, в том числе плодоовощной, бахчевых культур, должна осуществляться на специально отведенных торговых местах с использованием торгового оборудования, инвентаря, упаковки.

Лето – пора сочных овощей, фруктов и ягод. Традиционно оно начинается с клубники и черешни, а заканчивается ароматными и такими аппетитными арбузами. Однако полосатая ягода, вопреки всем разумным срокам ее созревания, томится на наших прилавках, а точнее прямо на асфальте, под ногами у покупателей, уже с первых дней июня.

По словам Ержана Байтанаева, территориальными департаментами Комитета санитарно-эпидемиологического контроля в Казахстане ежемесячно проводится мониторинг безопас­ности продукции. Идет отбор на соответствие Техническому регламенту Таможенного сою­за 021⁄2011 «О безопасности пищевой продукции». За истекший период 2022 года отобрано 14 605 проб пищевой продукции, в том числе 541 проба плодоовощной продукции на соответствие нормативных правовых актов. В итоге в 74 пробах выявлены нарушения.

– На сегодняшний день плодо­овощная продукция поступает из южных регионов страны, ближнего зарубежья – это Узбекистан, Азербайджан, Молдова и дальнего зарубежья – Польши, Турции, – уточняет Ержан Байтанаев. – По фактам выявленных нарушений выдано 920 предписаний, воз­буждено 31 дело об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более трех миллионов тенге, снято с реализации свыше 24 тонн несоответствующей продукции. При этом фактов отравлений и жалоб потребителей на приобретенную плодоовощную продукцию, в том числе арбузы, в ходе реализации не зарегистрировано.

Традиционная летняя «страшилка» – это нитраты. На вопрос о том, насколько они опасны, представитель санэпидконтроля ответил, что нитраты в организме человека превращаются в опас­ные нитриты, которые в свою очередь делают из гемоглобина метгемоглобин, не способный переносить кислород. В результате развивается гипоксия. Если количество метгемоглобина поднимется на 50% больше от нормального содержания, это может привести к гибели человека.

Но тогда какие конкретные продукты, вредные для здоровья, стоит полностью исключить из повседневного рациона казахстанцев?

– Одним из них являются чипсы, которые изготавливают из муки и крахмалов с добавлением ароматизаторов и вкусовых усилителей. Такая смесь способствует не просто появлению излишнего веса, но и нарушению работы печени, инфарктам, образованию атеросклеротических бляшек. Мало того – компоненты, которые содержатся в этом продукте, приводят к мутациям на клеточном уровне и могут стать причиной онкологии, – проинформировал нас Ержан Байтанаев.

Консервы и колбасы можно было бы назвать полезными, если бы они включали в себя только натуральное мясо. Однако они содержат жиры, стабилизаторы, эмульгаторы, красители и другие добавки, повышающие вероятность развития диабета, сердечных и онкологических заболеваний.

В этом же ряду – кетчупы, маргарин и майонезы. Кроме химических добавок, кетчуп содержит много сахара, провоцирующего сахарный диабет, кариес, заболевания желудочно-кишечного тракта. Что касается майонеза и маргарина, то один из их компонентов – трансжиры, которые могут привести к множеству негативных последствий, повысить уровень «вредного» холестерина, снизить иммунитет, увеличить на 6–10% вероятность появления ишемической болезни сердца, привести к болезни Альцгеймера, аллергии, непсихогенным депрессиям.

Что касается попкорна: сама кукуруза не опасна, если не считать ее повышенной калорийнос­ти. В ней содержатся пищевые волокна и витамины, которые приносят пользу для организма. Но в попкорне кукурузу сочетают с маслом, солью, химическими добавками для карамелизации и усиления вкуса. И все это приводит к довольно печальным последствиям для организма, здоровья человека в целом.

Многие в условиях стремительного ритма жизни предпочитают употреблять лапшу быстрого приготовления, фастфуд, газированные напитки. И это тоже, уверен специалист, очень вредно.

– Основной вред такой лапши заключается в нарушении метаболизма. При поедании лапши организм вроде бы и получает калории, но без необходимых ему полезных веществ, поэтому уже совсем скоро требует новой порции пищи. Если это повторяется раз за разом, то со временем происходит дисбаланс обменных процессов, а человек приобретает болезни и лишний вес, – комментирует представитель МЗ РК.

Сладкие газированные напитки опасны высоким содержанием сахара, который негативно воздействует на фигуру и работу поджелудочной железы. Существуют напитки, которые вместо сахара включают в себя различные сахарозаменители, а это приводит к появлению целлюлита, раздражается слизистая ротовой полости, и, наоборот, жажда усиливается. Нарушаются обмен веществ и кислотно-щелочное равновесие организма.

Вредными, высококалорийными продуктами за счет содержания большого количества углеводов считается и фастфуд. При его употреблении у человека изменяется уровень глюкозы в крови. Неудивительно, что частые приемы «быстрой» еды чреваты систематическими скачками сахара, что и приводит к увеличению веса и диабету. Ожирение же становится причиной ухудшения плотности костей и качества мышечной ткани, астмы, одышки, нарушений в работе репродуктивной системы.

– Я посоветовал бы исключить из рациона и белый хлеб. Хлебобулочные изделия из муки высших сортов – это «быстрые углеводы» и большое количест­во калорий, которые откладываются на талии и могут привести к ожирению. В состав такого хлеба часто входят вредные добавки, которые грозят появлением болезней сосудов, пищеварительной системы, раковых образований, – пояснил Ержан Байтанаев. – Отмечу, что мы проверяем безопасность пищевой продукции с помощью контрольного закупа. Наша работа носит предупредительно-профилактический характер. Я уже называл цифру, что в рамках ежемесячного мониторинга безопасности продукции за первую половину 2022 года закупом было охвачено 14 605 проб пищевой продукции (отечественных производителей – 3 769, ЕАЭС – 9 270, других стран – 1 566), и из них 1 948 не отвечают требованиям техни­ческих регламентов, что составило 13,3% количества, закупленного нами для проверки.

В заключение разговора наш собеседник напомнил, что профилактика острых кишечных инфекций и пищевых отравлений во многом зависит от строгого соблюдения правил личной гигиены. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК призывает казахстанцев соблюдать элементарные правила: своевременно и тщательно мыть руки с мылом при возвращении домой, перед едой, приготовлением пищи, после посещения уборной, для приготовления пищи использовать только свежие продукты, скоропортящиеся хранить в холодильнике, а овощи и фрукты – тщательно мыть проточной водой с последующим ошпариванием кипятком.