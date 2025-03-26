Польские поклонники Димаша Кудайбергена создали настольную игру о Казахстане в честь Наурыза

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Дана Аменова
корреспондент

22 марта польский фан-клуб Димаша Кудайбергена отметил Наурыз серией праздничных мероприятий, главным событием которых стала презентация уникальной настольной игры «С Димашем по Казахстану», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, эта стратегическая игра приглашает участников в увлекательное путешествие по родине Димаша Кудайбергена.

Игрокам предстоит посещать знаменитые места, узнавать интересные факты о стране и культуре, а главной наградой станет гипотетический концерт в Астане и встреча с Димашем. Игра уже доступна на польском и английском, а вскоре появится на казахском и испанском. Авторы игры: Магдалена Холда, Сильвия Шайтер-Зиулек, Катажина Стшелиньска.

Презентация прошла в Варшавском мультикультурном центре, где поклонники певца не только представили свою разработку, но и устроили настоящий казахский дастархан. Столы были уставлены традиционными блюдами: баурсаками, иримшиком, жентом и куртом – все угощения были приготовлены по оригинальным рецептам самими поклонниками.

Гостями мероприятия стали представители Казахстана Нурали Омаркул и Нурхан Абишев, которые поделились историей Наурыза и рассказали о его символах – блюде «Наурыз коже», национальных соревнованиях по борьбе и скачках. Завершая встречу, они по казахскому обычаю провели шашу — осыпали гостей сладостями на удачу и благополучие.

Празднование также включало специальную трансляцию на «Радио Димаш» в Варшаве, где звучала казахская музыка и обсуждалась культура праздника. Польские поклонники уже готовятся к новым встречам и предстоящим концертам Димаша Кудайбергена.

#Наурыз #Димаш Кудайберген #игра #Польша #поклонники

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