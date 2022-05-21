Получивший ранение в январских беспорядках глава управления спорта Алматы уходит с поста

Руководитель управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов, получивший ранение во время январских беспорядков, объявил об уходе с поста, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, 6 января 2022 года в Алматы во время массовых беспорядков кортеж тогда еще акима города Бакытжана Сагинтаева попал под обстрел. В результате стрельбы по автомобилям погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения, в том числе сотрудники акимата — руководители управлений спорта Рустем Байсеитов и религии Нурлан Кикимов.

20 мая Рустем Байсеитов объявил о своем решении уйти с поста из-за проблем со здоровьем.

«Дорогие коллеги, друзья и любители спорта! С момента получения мною пулевого ранения в январских событиях прошло достаточно времени, но травма до сих пор сильно беспокоит, и работоспособность не восстановлена. Поскольку необходимо проходить полноценные курсы реабилитации и восстановления двигательной активности предплечья, я решил уйти с поста руководителя управления спорта города Алматы и заняться своим здоровьем», – написал Рустем Байсеитов в своем аккаунте в Instagram.

Байсеитов возглавлял управление с июля 2018 года.

«Мы вместе добились немалых результатов. Было всё: победы и поражения, разочарования и радость. По общественному опросу и признанию НОК РК Алматы стал лучшим спортивным регионом, победителем всех комплексных республиканских летних и зимних спартакиад, игр и соревнований олимпийского цикла за последние 4 года», – обозначил он.

Реализованы важные социальные проекты по подушевому финансированию, увеличению спортивной инфраструктуры – практически завершены 3 первых из 6 спортивных комплексов в районах города.

«Я горжусь, что все эти годы мы с Вами вместе шли к победе.

Спорт – это вся наша жизнь. Спорт занимает особое место в моей жизни и после недолгой реабилитации, надеюсь увидеться с Вами вновь, но с иными перспективами. Благодарю всех за поддержку!» – заключил Байсеитов.