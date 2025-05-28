Впервые изданная в 1975 году книга «Аз и Я» стала смелым научно-поэтическим экспериментом XX века

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Алматы прошла VII Международная конференция «Рождение тюркославистики», приуроченная к 50-летию выхода в свет книги Олжаса Сулейменова «Аз и Я» — произведения, ставшего вехой в интеллектуальной истории XX века, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Мероприятие было открыто приветственной речью министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой.

Конференция собрала более двадцати известных ученых, писателей, филологов и культурных деятелей из Казахстана, России, Азербайджана, Франции, Турции, Китая, Израиля, США и Таджикистана.

В числе выступивших — поэт, номинант Нобелевской премии Тимур Зульфикаров (Таджикистан, Душанбе), филолог-исследователь Катрин Пужоль (Франция, Париж), композитор Игорь Мациевский, автор симфонии-концерта «Аз и Я» (Россия, Москва), академик Владимир Филлипов (Россия, Москва), директор Центра «Ататюрк» Низами Джафаров (Азербайджан, Баку), экс-министр культуры РФ, публицист Михаил Швыдкой (Россия, Москва).

Свое слово об «Аз и Я» произнесли директор Регионального бюро ЮНЕСКО в Алматы Амира Пирича, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, директор Фонда тюркской истории и культуры Актоты Раимкулова, представители алматинской интеллигенции. В их выступлениях было не раз упомянуто, что впервые изданная в 1975 году книга «Аз и Я» стала смелым научно-поэтическим экспериментом XX века.

«Аз и Я» — мой диалог с молчанием веков, попытка прочесть знаки, оставленные предками в тканях смыслов», - подчеркнул в заключительном слове историческое значение книги сам автор Олжас Сулейменов.

В завершение конференции была принята специальная резолюция о развитии тюркославистики и сделано памятное фото.