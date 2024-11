Пользователи пожаловались на деформацию iPhone 6 Plus

Фото: Robyn Beck/AFP

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на техноблог MacRumors.Представленный 9 сентября смартфон iPhone 6 Plus отличается экраном диагональю 5,5 дюйма и толщиной корпуса в 7,1 миллиметра. Apple особо подчеркивает тот факт, что ей удалось сделать смартфон тоньше предшественника iPhone 5S с толщиной корпуса в 7,6 миллиметра.Однако некоторые пользователи, уже купившие фаблет от Apple, сообщают, что телефон может погнуться, находясь в кармане брюк в течение долгого времени."Вчера я вышел из дома в 10 утра с iPhone в моем левом переднем кармане брюк. В течение 4 часов я был за рулем по дороге на свадьбу, а там мне пришлось долго сидеть во время приема и так далее... В 2 часа ночи я уехал и снова провел 4 часа за рулем. Таким образом, 6 Plus находился в моем кармане около 18 часов, и я в основном сидел", – написал пользователь на форуме MacRumors. Он снабдил рассказ фотографией, на котором iPhone 6 Plus выглядит слегка деформированным.Похожую историю рассказал еще один пользователь на французском форуме MacBidouille, посвященном продуктам Apple, сообщает издание Mashable.Насколько достоверна информация, предоставляемая пользователями, пока не ясно – известны случаи, когда продукты популярных производителей становились жертвами интернет–шуток. Apple эти данные пока также не комментировала. Однако, как отмечает Mashable, смартфоны ряда конкурентов также сталкиваются с этой проблемой. Чтобы не проверять потенциальную "гибкость" новинки на своем опыте, пользователь может позаботиться об извлечении смартфона из кармана прежде, чем сесть за руль или в иной ситуации, предусматривающей длительное положение сидя.