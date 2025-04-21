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В прошлом месяце Франция едва не запретила шифрование. Сенат принял закон, обязывающий приложения для обмена сообщениями внедрять бэкдор для доступа полиции к личным сообщениям. Однако, Национальное собрание отклонило его. Но 3 дня назад префект полиции Парижа снова выступил за это.

«Члены Национальной ассамблеи поступили мудро, отвергнув закон, который сделал бы Францию первой страной в мире, лишившей своих граждан права на неприкосновенность частной жизни. Даже страны, которые многие европейцы считают несвободными, никогда не запрещали шифрование. Почему? Потому что технически невозможно гарантировать, что только полиция сможет получить доступ к бэкдору. После его внедрения бэкдор может быть использован другими лицами — от иностранных агентов до хакеров. В результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы», - написал Дуров в своей публикации.

Так же он выразил уверенность, что закон, направленный на предотвращение незаконного оборота наркотиков, в любом случае, не помог бы бороться с преступностью. Даже если бы основные зашифрованные приложения были взломаны с помощью бэкдора, преступники все равно могли бы безопасно обмениваться данными через десятки небольших приложений, и их стало бы еще труднее отследить благодаря VPN.

«Вот почему, как я уже говорил ранее, Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем конфиденциальность на долю рынка», - добавил он.

По словам Дурова, за свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений. В соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.

«В прошлом месяце свобода восторжествовала. Но это было напоминанием: мы должны продолжать объяснять законодателям, что шифрование предназначено не для защиты преступников, а для защиты частной жизни и безопасности обычных людей. Потеря такой защиты была бы трагедией. Битва далека от завершения.