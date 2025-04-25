Как сообщает портал Baltic News Network, проект стоимостью 7,4 млрд долларов значительно сократит время в пути и позволит лучше связать Скандинавию с Центральной Европой

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Рекордный 18-километровый модульный туннель будет построен под Балтийским морем между Данией и Германией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Это будет самый длинный в мире модульный автомобильный и железнодорожный туннель. Он состоит из массивных предварительно собранных сегментов, уложенных на морское дно и соединенных между собой. Основная строительная площадка проекта находится у северного входа в туннель на побережье острова Лолланд на юго-востоке Дании. Площадь участка составляет более 500 гектаров, и он включает в себя гавань и производственный комплекс для секций туннеля или элементов.

По словам директора датской государственной компании Femern Хенрика Винсентсена, подводные туннели строились и раньше, но никогда в таких масштабах. Каждый элемент длиной 217 м и шириной 42 м отливается из железобетона вместе с бетоном. Они будут соединены вместе по частям, как кирпичики Lego.

После завершения строительства в 2029 году вместо 45-минутной поездки на пароме, путешествие между Редбихавном в Дании и Путтгартеном в Германии займет всего 10 минут на машине или семь минут на поезде. Новый железнодорожный маршрут, проходящий в обход западной Дании, также вдвое сократит время в пути между Копенгагеном и Гамбургом - с пяти до 2,5 часа - и станет более экологичной и короткой альтернативой грузовым и пассажирским перевозкам. Ожидается, что более 100 поездов и 12 тысяч автомобилей будут ежедневно курсировать по туннелю.

В значительной степени проект финансирует Дания. Порядка 1,3 млрд евро выделяет Еврокомиссия.