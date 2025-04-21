Скорость составила 9 834 мегабита в секунду на загрузку и 1008 на отдачу

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

10G-связь уже доступна в 86 городах Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Китайские компании Huawei и Unicom совместно развернули первую сеть стандарта 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй, сообщает портал Mydrivers со ссылкой на Kuai Technology.

Измеренная скорость загрузки дома у одного из пользователей составила 9834 мегабит в секунду на загрузку и 1008 на отдачу, при этом время отклика держалось на уровне трех миллисекунд. Для примера, это позволило бы скачать фильм в разрешении 4К за несколько секунд, а в более низком - практически мгновенно.

Новая технология основывается на широкополосной оптоволоконной связи 50G PON и призвана сыграть важную роль в развитии инфраструктуры для облачных технологий, трансляции 8К видео, виртуальной и дополненной реальности. При этом 10G - не стандартизированное название для сети. Фактически это - шестое или даже седьмое поколение беспроводных сетей. Утверждается, что 10G-связь уже доступна в 86 городах Китая. Планируется, что в 2026 году 30-миллионный Шанхай получит полное покрытие 10G.