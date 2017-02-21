​Помогает «дорожная карта»

А по второму направлению «Дорожной карты занятости» на развитие МСБ 105 предпринимателям района выдано 273 млн тенге кредитов. Кроме того, освоено 132 млн тенге, выделенных по программе «Бизнес регион». По словам акима района Мавра Абдуллина, эффективно реализуются сегодня и госпрограммы «Агробизнес-2020», «Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан», «Ырыс», которые способствуют открытию новых производств и рабочих мест. По программе «Региональной карты индустриализации» в 2016 году сдан в эксплуатацию убойный цех птицефабрики «Ақ құс», стоимостью 2,8 млрд тенге и мощностью переработки 3 тыс. голов в час. Трудоустроено 52 местных жителя. Запущена в строй молочно-товарная ферма на 400 голов КРС в крестьянском хозяйстве «Аманбай». В целом со стороны государства сельхозтоваропроизводителями района была получена весомая поддержка на 2 260,8 млн тенге субсидий. Создано 14 сельских производственных кооперативов.
И в текущем году в районе запланировали усилить работу по реализации госпрограмм, способствующих развитию агропромышленного комплекса, созданию СПК, снижению безработицы. Немалый объем работы предстоит провести в сфере АПК, в частности, будут увеличены посевные площади, активизирована переработка сельскохозяйственной продукции и вырастет площадь орошаемых земель.