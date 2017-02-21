​Помогает «дорожная карта»

А по второму направлению «Дорожной карты занятости» на развитие МСБ 105 предпринимателям района выдано 273 млн тенге кредитов. Кроме того, освоено 132 млн тенге, выделенных по програм­ме «Бизнес регион». По словам акима района Мавра Абдуллина, эффективно реализуются сегодня и госпрограммы «Агробизнес-2020», «Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан», «Ырыс», которые способствуют открытию новых производств и рабочих мест. По программе «Региональной карты индуст­риализации» в 2016 году сдан в эксплуатацию убойный цех птицефаб­рики «Ақ құс», стоимостью 2,8 млрд тенге и мощностью переработки 3 тыс. голов в час. Трудоустроено 52 местных жителя. Запущена в строй молочно-товарная ферма на 400 голов КРС в крестьянском хозяйстве «Аманбай». В целом со стороны государства сельхозтоваропроизводителями района была получена весомая поддержка на 2 260,8 млн тенге субсидий. Создано 14 сельских производственных коопе­ративов.

И в текущем году в районе­ запланировали усилить работу по реализации гос­программ, способствующих развитию агропромышленного комплекса, созданию СПК, снижению безработицы. Немалый объем работы предстоит провести в сфере АПК, в частности, будут увеличены посевные площади, активизирована переработка сельскохозяйственной продукции и вырастет площадь орошаемых земель.