Степь, ставшая домом

В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области открыли памятник, посвященный 90-летию депортации поляков в Казахстан и дружбе двух народов. Памятная дата превратилась в событие, объединившее историю, благодарность и живую человеческую память. Здесь состоялось торжественное открытие памятника «Благодарность казахскому народу».
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