Степь, ставшая домом

Монумент стал символом глубокого уважения к людям, которые в годы тяжелых испытаний проявили великодушие, милосердие и готовность разделить с переселенцами хлеб, кров и надежду на будущее. Именно благодаря взаимопомощи и человеческой солидарности тысячи семей смогли пережить трудные времена, сохранить свои традиции и обрести новый дом на казах­станской земле.

На церемонии открытия собравшиеся вспоминали страницы общей истории, говорили о ценности мира, дружбы между народами и важности сохранения исторической памяти для будущих поколений. Сегодня потомки тех, кто когда-то прибыл в казахскую степь по воле трагических обстоятельств, вносят достойный вклад в развитие регио­на и всей страны, оставаясь важной частью многонацио­нального народа Казахстана.

Особую значимость мероприятию придало участие официальной делегации Рес­публики Польша во главе с Маршалом Сената РП Малгожатой Кидава-Блоньской, которая вместе с представителями акимата Северо-Казахстанской области почтила память депортированных поляков и стала свидетелем открытия памятника, символизирующего прочную дружбу, взаимопонимание и уважение между народами двух стран.