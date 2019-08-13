​Помощь, которая кстати

Раушан Кокишева одна из первых получила единовременную выплату в размере 101 тыс. тенге. Эти деньги выделили из местного бюджета. Они предназначены для покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. На эту сумму многодетной семье предстоит собрать в школу троих детей. Придется постараться, чтобы не выйти за пределы лимита, учитывая стои­мость товаров. Но семья рада и такой помощи, ведь самостоятельно купить все необходимое не смогли бы точно.

Глава семьи Кокишевых временно оказался без работы, свое­го жилья нет, так что ежемесячно значительную часть дохода приходится отдавать за съемную квартиру. Большая часть средств уходит на покупку продуктов и одежды младшим детям, вот и вынуждены экономить на всем.

Как проинформировала руководитель отдела по работе с малообес­печенными гражданами, ветеранами и пенсионерами управления занятости и социальной защиты населения акимата Шымкента Улдана Бекбау, по решению шымкентского городского маслихата для подготовки детей к новому учебному году каждой нуждающейся семье из казны выделят по 101 тыс. тенге. При этом совокупный доход семьи для получения финансовой поддержки не должен превышать 5 тыс. тенге на человека.

Такие семьи в Шымкенте тоже есть. За месяц в управление занятости и социальной защиты населения уже подали 1 367 заявлений на получение материальной помощи. Среди обратившихся за получением финансовой поддержки есть семьи, в которых родители временно не работают или испытывают проблемы со здоровьем.

Есть и матери-одиночки, которые воспитывают ребенка до 3 лет и тоже не могут выйти на работу. Многодетная мать Зубайра Кучембаева как раз из этой категории. Женщина находится в декретном отпуске и признается, что поддержка со стороны городских властей для нее оказалась весьма кстати.