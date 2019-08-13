​Помощь, которая кстати

Раушан Кокишева одна из первых получила единовременную выплату в размере 101 тыс. тенге. Эти деньги выделили из местного бюджета. Они предназначены для покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. На эту сумму многодетной семье предстоит собрать в школу троих детей. Придется постараться, чтобы не выйти за пределы лимита, учитывая стоимость товаров. Но семья рада и такой помощи, ведь самостоятельно купить все необходимое не смогли бы точно.
Глава семьи Кокишевых временно оказался без работы, своего жилья нет, так что ежемесячно значительную часть дохода приходится отдавать за съемную квартиру. Большая часть средств уходит на покупку продуктов и одежды младшим детям, вот и вынуждены экономить на всем.
Как проинформировала руководитель отдела по работе с малообеспеченными гражданами, ветеранами и пенсионерами управления занятости и социальной защиты населения акимата Шымкента Улдана Бекбау, по решению шымкентского городского маслихата для подготовки детей к новому учебному году каждой нуждающейся семье из казны выделят по 101 тыс. тенге. При этом совокупный доход семьи для получения финансовой поддержки не должен превышать 5 тыс. тенге на человека.
Такие семьи в Шымкенте тоже есть. За месяц в управление занятости и социальной защиты населения уже подали 1 367 заявлений на получение материальной помощи. Среди обратившихся за получением финансовой поддержки есть семьи, в которых родители временно не работают или испытывают проблемы со здоровьем.
Есть и матери-одиночки, которые воспитывают ребенка до 3 лет и тоже не могут выйти на работу. Многодетная мать Зубайра Кучембаева как раз из этой категории. Женщина находится в декретном отпуске и признается, что поддержка со стороны городских властей для нее оказалась весьма кстати.