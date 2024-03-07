Популярные запросы казахстанцев в преддверии 8 марта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аналитики платформы Яндекс обнародовали рейтинг и рассказали, что чаще всего ищут жители Казахстана в преддверии Международного женского дня, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Как оказалось, самый популярный запрос казахстанцев в поисковике - Что подарить маме на 8 марта?

Не менее реже пользователи обращались к системе с вопросом, какой подарок преподнести на праздник жене и коллегам.

Также казахстанцы искали информацию о том, кто придумал 8 марта, как мы отдыхаем в этот день, и вообще в каких странах отмечают женский праздник.

Что пожелать на 8 марта и какой подарок сделать свекрови? - с этими запросами казахстанцы обращались к Яндексу меньше всего.