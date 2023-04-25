Попытка перебросить черный пакет в колонию попала на видео в Костанае
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На кадрах видно, как к учреждению подъезжает машина, а затем ее пассажир перебрасывает некий предмет на территорию колонии в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
В обмотанном скотчем черном свертке находились 2 мобильных телефона.
На место вызвали следственно-оперативную группу северного отдела полиции УП Костаная.
Сотрудники оперативного отдела учреждения совместно с полицейскими установили причастных к перебросу запрещенных предметов. Проводятся следственные мероприятия.