Портреты отечественных паралимпийцев украсили пешеходный мост в Астане

До начала Олимпийских игр в Париже остались считанные дни. В преддверии этого события посольство Франции в Казахстане, Национальный паралимпийский комитет РК, Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями и акимат Астаны организовали выставку фотографий «Астана – Париж 2024: в фокусе гандиспорт и Паралимпийские игры». На них изображены отечественные паралимпийцы, которым, если говорить о силе воли и целеустремленности, может позавидовать и физически здоровый человек.

Внимание к этой категории лиц обращено не случайно. Перед обществом стоит задача по продвижению идей инклюзии. По словам посла Франции Дидье Канесса, к сожалению, в современном мире во многих странах процесс интеграции лиц с инвалидностью до сих пор оставляет желать лучшего.

– Проведением выставки мы хотим привлечь внимание к спорт­сменам, которые, несмотря на физическое состояние, достигают великолепных высот. В современном мире равенство означает инклюзивность. Франция намерена сделать Паралимпийские игры исключительным событием. Они пройдут с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие 4 350 спортсменов со всего мира, которые будут соревноваться в 22 дисциплинах. Предстоящее мероприятие – не просто состязания высокого уровня, но и уникальная возможность повысить осведомленность людей о том, что еще многое предстоит сделать, чтобы общество стало более открытым и доступным для людей с особыми потребнос­тями, – отметил Дидье Канесс.

Обращаясь к паралимпийцам, посол подчеркнул: «С вашей силой воли и стойкостью характера вы уже герои». Невозможно не согласиться с этими словами, особенно если понимаешь, как лица с инвалиднос­тью самоотверженно идут к победам.

Для 34-летней Жаныл Балтабаевой – обладательницы лицензии на Паралимпийские игры в Париже (параканоэ) – каждые соревнования – это вызов, в первую очередь самой себе.

– Мой путь в спорт начался с плавания. Потом перешла в новую для себя дисциплину – греб­ле на байдарках, а после – и на каноэ. Наши сборы проходили в Польше. Самое сложное, когда дует ветер. Трудно противостоять природе, особенно, если основной поток приходится на ту сторону, где протез. Но, тем не менее, надеюсь, что в Париже выступлю отлично. Верю во Всевышнего, в тренера и в себя, – заметила спортсменка.

По данным Министерства туризма и спорта РК на 11 июля этого года, на Паралимпийские игры Казахстан выиграл 21 лицензию по восьми дисциплинам. Информация о некоторых участниках размещена на фотографиях, представленных на выставке.

Для того чтобы узнать, какой путь прошли герои, достаточно навести камеру телефона на специальный QR-код. В нем заложено видеоинтервью с параспортсменами. Отметим, что экспозиция развернулась на Атырауском пешеходном мосту. На одной стороне конструкции представлены работы французского фотографа Дидье Эшлара, а на противоположной – казахстанского фотохудожника Алибека Ибраева.

– Когда от представителей посольства Франции в Казахстане мне поступило предложение о том, чтобы провести съемки, сразу согласился, – говорит Алибек Ибраев. – Правда, сроки были сжатыми: одна неделя. Мы проводили съемки здесь, в Астане, но также посетили Караганду и Тараз. Уникальность проекта состоит в том, что все люди, которые изображены на фотографиях, – очень сильные личности. Кстати, благодаря этому проекту узнал о такой командной игре, как голбол. Она придумана для слабовидящих и слепых людей. Спортсмены ориентируются по звуку, который издает мяч. Представляете?..

Для Алибека Ибраева упомянутый проект далеко не первый. Его работы «Герои детей» (UNICEF), «История фотографий Казнета» (посольство USA), «Я – дочь казахской степи» и «AqJaima» (хоспис) получили широкий отклик не только в Казахстане, но и за рубежом – в Милане (Италия), Париже (Франция), Евле и Мальмё (Швеция).

Добавим, что выставка «Астана – Париж 2024: в фокусе гандиспорт и Паралимпийские игры» продлится до 14 августа.