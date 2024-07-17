Портреты отечественных паралимпийцев украсили пешеходный мост в Астане

Общество
1813
Насихат Оркушпаева

Работы были выполнены казахстанским и французским фотографами

фото автора

До начала Олимпийских игр в Париже остались считанные дни. В преддверии этого события посольство Франции в Казахстане, Национальный паралимпийский комитет РК, Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями и акимат Астаны организовали выставку фотографий «Астана – Париж 2024: в фокусе гандиспорт и Паралимпийские игры». На них изображены отечественные паралимпийцы, которым, если говорить о силе воли и целеустремленности, может позавидовать и физически здоровый человек.

Внимание к этой категории лиц обращено не случайно. Перед обществом стоит задача по продвижению идей инклюзии. По словам посла Франции Дидье Канесса, к сожалению, в современном мире во многих странах процесс интеграции лиц с инвалидностью до сих пор оставляет желать лучшего.

– Проведением выставки мы хотим привлечь внимание к спорт­сменам, которые, несмотря на физическое состояние, достигают великолепных высот. В современном мире равенство означает инклюзивность. Франция намерена сделать Паралимпийские игры исключительным событием. Они пройдут с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие 4 350 спортсменов со всего мира, которые будут соревноваться в 22 дисциплинах. Предстоящее мероприятие – не просто состязания высокого уровня, но и уникальная возможность повысить осведомленность людей о том, что еще многое предстоит сделать, чтобы общество стало более открытым и доступным для людей с особыми потребнос­тями, – отметил Дидье Канесс.

Обращаясь к паралимпийцам, посол подчеркнул: «С вашей силой воли и стойкостью характера вы уже герои». Невозможно не согласиться с этими словами, особенно если понимаешь, как лица с инвалиднос­тью самоотверженно идут к победам.

Для 34-летней Жаныл Балтабаевой – обладательницы лицензии на Паралимпийские игры в Париже (параканоэ) – каждые соревнования – это вызов, в первую очередь самой себе.

– Мой путь в спорт начался с плавания. Потом перешла в новую для себя дисциплину – греб­ле на байдарках, а после – и на каноэ. Наши сборы проходили в Польше. Самое сложное, когда дует ветер. Трудно противостоять природе, особенно, если основной поток приходится на ту сторону, где протез. Но, тем не менее, надеюсь, что в Париже выступлю отлично. Верю во Всевышнего, в тренера и в себя, – заметила спортсменка.

По данным Министерства туризма и спорта РК на 11 июля этого года, на Паралимпийские игры Казахстан выиграл 21 лицензию по восьми дисциплинам. Информация о некоторых участниках размещена на фотографиях, представленных на выставке.

Для того чтобы узнать, какой путь прошли герои, достаточно навести камеру телефона на специальный QR-код. В нем заложено видеоинтервью с параспортсменами. Отметим, что экспозиция развернулась на Атырауском пешеходном мосту. На одной стороне конструкции представлены работы французского фотографа Дидье Эшлара, а на противоположной – казахстанского фотохудожника Алибека Ибраева.

– Когда от представителей посольства Франции в Казахстане мне поступило предложение о том, чтобы провести съемки, сразу согласился, – говорит Алибек Ибраев. – Правда, сроки были сжатыми: одна неделя. Мы проводили съемки здесь, в Астане, но также посетили Караганду и Тараз. Уникальность проекта состоит в том, что все люди, которые изображены на фотографиях, – очень сильные личности. Кстати, благодаря этому проекту узнал о такой командной игре, как голбол. Она придумана для слабовидящих и слепых людей. Спортсмены ориентируются по звуку, который издает мяч. Представляете?..

Для Алибека Ибраева упомянутый проект далеко не первый. Его работы «Герои детей» (UNICEF), «История фотографий Казнета» (посольство USA), «Я – дочь казахской степи» и «AqJaima» (хоспис) получили широкий отклик не только в Казахстане, но и за рубежом – в Милане (Италия), Париже (Франция), Евле и Мальмё (Швеция).

Добавим, что выставка «Астана – Париж 2024: в фокусе гандиспорт и Паралимпийские игры» продлится до 14 августа.

#Астана #выставка #паралимпийцы #портреты

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Бектенов вручил награды от имени президента металлургам ВКО
Сколько кандасов имеют высшее образование
Кабинеты для обучения в виртуальной реальности появятся в к…
Степной орел поймал суслика: редкие кадры с птицами восхити…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]