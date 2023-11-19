Последствия ураганного ветра устраняют в Астане

Происшествия
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Городские власти просят жителей не выходить на улицу без острой необходимости, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра с порывами 15-23 м/с коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Коммунальные службы города работают над устранением последствий стихийного ветра в усиленном режиме.

"Вчера в 21:30 из-за сильного порывистого ветра была сорвана часть фасада школы-лицея №79. Ориентировочная площадь ущерба составляет порядка 120 кв.м. Работы по восстановлению начнутся после нормализации погодных условий. В целях безопасности участок будет огорожен, обвалившаяся часть с утра будет вывезена. В связи с погодными условиями просим жителей без острой необходимости не выходить на улицу и оставаться дома", – говорится в сообщении.

Если сильный ветер застал вас на улице, спасатели рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

#Астана #погода #ураган

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