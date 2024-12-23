Посол Кэти Лич: «Великобритания переняла концепцию юрточного глэмпинга из Казахстана»

Туризм , Культура и общество
147
Дана Аменова
корреспондент

Об этом рассказала посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич в ходе авторского подкаста председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Кайрата Садвакасова Born Bold. Travel Boldcast, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazakh Tourism

Дипломат в интервью подчеркнула значимость устойчивого туризма и концепции глэмпинга, которая минимально воздействует на природу.

«Одна из проблем этой сфер – сделать туризм устойчивым. Считаю, что, существует несколько видов туризма с низким воздействием на природу. На самом деле, именно в этом направлении мы переняли важную концепцию из Казахстана – целая идея глэмпинга, гламурного кемпинга, который стал популярным в Великобритании. Это включает в себя юрты», – отметила Кэти Лич.

По её словам, казахские юрты активно применяются в Великобритании. Это позволяет иностранцам не только приобщиться к природе, но и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Посол подчеркнула, что такие проекты помогают туризму стать более устойчивым и экологически безопасным.

«Теперь у нас в Великобритании есть юрты, предлагающие людям гламурный кемпинг и возможность побывать в красивых местах с меньшим воздействием на природу по сравнению со строительством большого отеля. Думаю, что юрта – великолепный пример устойчивого туризма с низким воздействием», – резюмировала она.

Полный выпуск доступен на YouTube канале Kazakhstan Travel

Напомним, посол Великобритании ранее рассказала, какие уголки Казахстана стоит посетить каждому туристу. Кэти Лич активно исследует природные ландшафты РК и уже побывала в самых уникальных местах.

#Великобритания #посол #глэмпинг #юрты #Кэти Лич

Популярное

Все
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
Итоги года для казахстанского дзюдо подвел вице-президент республиканской федерации
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2024 год
Президент Панамы исключил передачу Панамского канала Америке
Премьер поставил задачи перед новым министром национальной экономики
Итоги года экологической акции «Таза Қазақстан» подвели в правительстве
Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила канадский «Хоксбери Хокс»
Банковскому омбудсмену расширили полномочия
В областном управлении образования прокомментировали инцидент с учителем в Семее
Император Японии Акихито отмечает 91-летие
Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке в Костанае
Новый зимний городок «Бухарест» открыли в Астане
Курсантские будни: как проходит обучение в Академии Нацгвардии
Самым теплым городом назвал Астану певец Sadraddin
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Пассажирка рейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
Трамп обещает закрыть границу США для нелегалов сразу после инаугурации
Нарколабораторию ликвидировали в Костанайской области
Главную лотерею года разыграли в Испании
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Прочные основы безопасности и развития страны
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Обсуждены перспективы ЕАЭС
Время выбрало нас
Столп национальной духовности
Искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии
«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути
На благо страны
Казахстанцы: идентичность 33 года спустя
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Цель – устойчивость и развитие
Справедливое общество для всех
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Парламентские опоры Содружества
Владимир Путин прилетел в Астану
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине

Читайте также

Казахстан назван одним из трендовых направлений астротуризм…
Посол Великобритании назвала удивительные уголки для путеше…
Kids Go Free: более 5 тысяч детей бесплатно полетали по Каз…
Казахстанская молодежь: ключевые цифры и события 2024 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]