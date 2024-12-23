Посол Кэти Лич: «Великобритания переняла концепцию юрточного глэмпинга из Казахстана»

Об этом рассказала посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич в ходе авторского подкаста председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Кайрата Садвакасова Born Bold. Travel Boldcast, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazakh Tourism

Дипломат в интервью подчеркнула значимость устойчивого туризма и концепции глэмпинга, которая минимально воздействует на природу.

«Одна из проблем этой сфер – сделать туризм устойчивым. Считаю, что, существует несколько видов туризма с низким воздействием на природу. На самом деле, именно в этом направлении мы переняли важную концепцию из Казахстана – целая идея глэмпинга, гламурного кемпинга, который стал популярным в Великобритании. Это включает в себя юрты», – отметила Кэти Лич.

По её словам, казахские юрты активно применяются в Великобритании. Это позволяет иностранцам не только приобщиться к природе, но и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Посол подчеркнула, что такие проекты помогают туризму стать более устойчивым и экологически безопасным.

«Теперь у нас в Великобритании есть юрты, предлагающие людям гламурный кемпинг и возможность побывать в красивых местах с меньшим воздействием на природу по сравнению со строительством большого отеля. Думаю, что юрта – великолепный пример устойчивого туризма с низким воздействием», – резюмировала она.

Полный выпуск доступен на YouTube канале Kazakhstan Travel.

Напомним, посол Великобритании ранее рассказала, какие уголки Казахстана стоит посетить каждому туристу. Кэти Лич активно исследует природные ландшафты РК и уже побывала в самых уникальных местах.