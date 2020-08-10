Посол США в Казахстане поздравил жителей страны с Днем Абая
Посол США в Казахстане Уильям Мозер поздравил жителей страны с Днем Абая, передает Kazpravda.kz.
"Уважаемые казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Абая! Это праздник духовности, поэзии и традиций, заложенных Абаем Кунанбаевым. Абай любил играть в тоғызкумалак. Мы планируем проводить ежегодный турнир по тоғызкумалак в нашем посольстве. Мы также будем собираться за дастарханом, петь песни Абая. Абай хотел нести гармонию своими произведениями. Это особенно актуально в период пандемии", – сказал Уильям Мозер.