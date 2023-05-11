Постороннюю женщину среди гостей не заметила карагандинка и лишилась золота

Происшествия, Ограбления
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Проникшую в квартиру воровку не заметила среди гостей жительница города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: instagram.com/police__astana/

43-летняя карагандинка на следующий день после празднества в своей квартире не нашла золотую цепочку и кулон стоимостью 333 тысячи тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 46-летнюю женщину. Она призналась, что в квартиру потерпевшей попала случайно, где на очередную гостью никто не обратил внимание. Пользуясь моментом, злоумышленница похитила ювелирные изделия. Вещественные доказательства изъяты.

Во время досудебного расследования по уголовной статье «Кража» полицейские установили причастность подозреваемой к еще одному аналогичному преступлению.

 

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