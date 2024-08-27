Пострадавшие от паводка семьи получили квартиры в Актюбинской области

Паводки
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Дана Аменова
корреспондент

В Актобе за счет средств разных фондов приобретут 200 домов. На сегодняшний день купили 178 из них

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жильем обеспечивают семьи, чьи единственные дома были разрушены в результате паводка, сообщает Kazpravda.kz

По данным областного акимата, работа по покупке 200 домов за счет средств фонда продолжается. На данный момент 14 из 178 домов приобрела компания BI Group, 66 – «Камкор-Актобе 2024», 98 – Фонд Булата Утемуратова.

Кроме того, через Отбасы банк можно оформить кредит на приобретение квартиры. Всего банк выдаст 100 займов.

«На одного заемщика выдается максимум 15 миллионов тенге. Ставка по кредиту равна 5%. Размер первоначального взноса составляет 10%. Срок займа определит банк», –  разъяснил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Арысулан Айтбаев.  

В администрации региона отметили, что во время паводка в городе Актобе пострадало 2 990 семей, на ремонт своих домов средства получили 2 790 человек. На вторичном рынке жилье приобрели для 495 семей.

#Актюбинская область #паводки #акимат #квартиры #семьи

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