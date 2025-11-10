Фото: Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности

В соцсетях юрист Инга Иманбай написала, что Ербаян Мухтар завершил очередной этап лечения в Турции и прилетел в Астану, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, сейчас его состояние стабильное. Врачи сообщили, что для того, чтобы увидеть эффект от пройденного лечения, необходимо как минимум три месяца. Затем Ербаян снова вернётся в Стамбул для реабилитации.

«От имени родителей Ербаяна и как его законный представитель выражаем благодарность всем, кто поддерживает нас. Благодаря вашей помощи, а также содействию министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и генерала Кайрата Умбетова, который помог с вопросом перелёта, Ербаян уже дважды смог пройти лечение за границей. Тяжесть травмы такова, что быстрых результатов, к сожалению, ждать трудно. Врачи говорят об этом открыто, но Ербаян борется за жизнь, и ваша поддержка придает ему силы. Спасибо каждому, кто не остался в стороне. Каждая помощь – это шанс для Ербаяна вернуться к полноценной жизни», – отметила она.

Напомним, солдат-срочник, по официальной версии, упал в туалете, из-за чего получил травму головы. Родные не верят этому. Ранее адвокат Инга Иманбай рассказывала, как продвигается расследование уголовного дела по факту получения травмы головы рядовым Ербаяном Мухтаром, а его родители поведали о самочувствии солдата и лечении за рубежом.