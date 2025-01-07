Посылы, обращенные к аграрной науке
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Темиржан Айтбаев, председатель правления ТОО «Казахский НИИ плодоовощеводства», доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН РК
Интервью Президента газете «Аnа tіlі» следует рассматривать как специальное обращение к соотечественникам, призванное задать тон предстоящей работе в наступившем году. Среди затронутых Главой государства экономических тем не обойдены и вопросы развития отечественного АПК. Касым-Жомарт Токаев особо отметил труд аграриев, собравших в 2024-м почти 27 млн тонн зерна, что является рекордным результатом.