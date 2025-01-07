Посылы, обращенные к аграрной науке

С 2024 по 2030 год в Казахстане будет построено 40 новых, реконструировано 37 действующих водо­хранилищ, модернизировано 14 тыс. километров ирригационных каналов. Это означает, что у нас будут расширены площади орошаемых сельскохозяйственных земель.

К слову, были годы, когда Казах­стан располагал до 2 млн 500 тыс. га орошаемых площадей. В настоящее время этот показатель составляет примерно 1 млн 400 тыс. га, чего явно недостаточно для увеличения производства плодово-ягодных, бахчевых, технических и кормовых культур, а также картофеля.

Весь этот список востребованных сельскохозяйственных растений возможно выращивать только на орошаемых площадях. То же самое касается кукурузы, сои, люцерны, необходимых для обеспечения кормовой базы животноводства.

По яблокам, другим фруктам, ягодам внутренний рынок обеспечен собственной продукцией только на 50%. Поэтому следует закладывать новые сады, виноградники, ягодники. А для этого необходимо иметь дополнительые орошаемые площади. К слову, одной из причин их резкого сокращения в нашей стране стало разрушение имеющейся ирригационной системы, а также вторичное засоление, эрозия и в целом деградация почв. В результате из сельскохозяйственного оборота выбыло порядка 800–900 тыс. га поливных земель. Теперь появится возможность вернуть их в дело.

Считаю, что нельзя недооценивать роль аграрной науки в том, что в минувшем году был собран рекордный урожай зерновых. Ведь наши селекционеры создают высокоурожайные сорта пшеницы и других культур, обеспечивают фермеров элитными семенами первой и второй репродукции, предлагают новые ресурсосберегающие технологии.

В настоящее время ученые-аграрии сосредоточены на разработке технологий по производству органической продукции. Это очень важная работа: казахстанцам должны быть доступны местные, экологически чистые натуральные овощи и фрукты.

Аналогичные задачи стоят перед нашими учеными в сфере создания и внедрения новых технологий на предприятиях, занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья. Будем у себя перерабатывать зерно, плодоовощную продукцию, масличные культуры – появится добавленная стоимость.

Созданные казахстанскими учеными сорта отличаются адаптивностью к местным почвенно-климатическим условиям, устойчивостью к болезням, имеют лучшие качественные показатели. Замечу, что это не ГМО, которые нам не нужны, а натуральные, полезные продукты. Стоимость отечественных семян, произведенных в структурных подразделениях

НАНОЦ, – в три-пять, а по овощам – в десять раз дешевле импортных. Поэ­тому очень важно развивать отечественное семеноводство.

Что касается НИИ плодоовощеводства, которым я руковожу, то с нашей подачи фермерами взяты в производство 30 видов картофеля и овощебахчевых, включающих более 200 сортов.

В настоящее время институт работает с 15 видами плодово-ягодных культур, включая виноград и ягоды. Мы сумели, по сути, возродить яблоко «апорт». С 2025 года будем тиражировать его саженцы, закладывать новые сады. В общем, задач и работы у аграрной науки республики много, и мы уверены в том, что с возложенной миссией справимся.