Проанализировав работу автобусов, курсирующих по городу, специальная тарифная комиссия пришла к выводу, что некоторые маршруты нуждаются в корректировке схем и расписаний движения.

Основанием послужили данные, которые собирались в течение года, включая школьный сезон. К примеру, учитывались фактическое время движения автобусов по маршрутам по GPS-трекерам, пассажиропоток на остановках в разное время суток, а также заполняемость и загруженность салонов автобусов.

– В ходе мониторинга выявлено, что на конечных остановках одновременно простаивали долгое время по два-три автобуса одного маршрута, ожидая время выезда. Кроме того, в утренние и вечерние часы отмечалась сильная разница загрузки – в часы пик автобусы перегружены, в межпиковое и вечернее время ходят полупустыми. Это приводит к неэффективному использованию транспорта, избыточному пробегу, перерасходу горючего и неэффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на субсидирование, – отметил завсектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов. – Также было учтено дублирование маршрутов. К примеру, в центральной части областного центра маршруты № 13 и № 18 имеют высокую степень дублирования. Чтобы избежать перегрузки и сократить внутреннюю конкуренцию между ними, интервалы были скорректированы до 15 минут, с разницей в семь минут между маршрутами, что позволит равномерно распределить пассажиропоток.

В целом оптимизация будет проведена в несколько этапов. На первом графики движения изменятся на 14 автобусных маршрутах. Это позволит сократить суммарный годовой пробег на 1,1 млн км в год, что в конечном итоге сэкономит около 900 млн тенге. При этом количество подвижного состава сократится на 17 автобусов.

Вместе с тем с учетом строящихся новых микрорайонов Костаная проводится и обратная работа – по оптимизации маршрутов в сторону уменьшения интервалов и увеличения числа автобусов. К примеру, на маршруте № 103, соединяющем центр города с микрорайоном Кунай, увеличено количество автобусов с двух до шести, а на маршруте № 38 – с 9 до 11 единиц.