С января текущего года в Жетысу вновь изменилась розничная цена на природный газ для бытовых потребителей. Теперь кубометр голубого топлива стоит 46,99 тенге с учетом НДС.

Напомним: в минувшем году стоимость кубометра газа составляла 38,24 тенге, а с сентября 2025-го возросла до 45,37 тенге. Нынешний ценовой рост специалисты областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий объясняют увеличением в стране ставки налога на добавленную стоимость.

В то же время власти Жетысу отмечают, что стоимость газа в регионе остается одной из самых доступных в республике, а тарифы формируются с учетом баланса интересов потребителей и поставщиков.

Одновременно в области продолжают успешно расширять систему газоснабжения. По региональной схеме «Комплексная газификация области Жетысу с перспективой до 2030 года» из 356 населенных пунктов газификации подлежат 210. На сегодняшний день уровень газификации по области достиг 72% – это 126 населенных пунктов (около 500 тыс. жителей). Только в 2025 году газ пришел в 63 села, где проживают свыше 107 тыс. человек.

Ключевым проектом стало введение в эксплуатацию магист­рального газопровода Талдыкорган – Ушарал протяженностью 302 километ­ра. Стои­мость работ здесь составила 124,8 млрд тенге. Вместе с ним введены шесть автоматизированных газорас­пределительных станций, благодаря которым стабильное снабжение получают жители Аксуского, Сарканского и Алакольского районов.

Ведется разработка проект­но-сметной документации для газификации еще 84 населенных пунктов с населением поч­ти 134 тыс. человек. Работы планируется начать в 2026–2027 годах. Главное, чтобы газа хватило всем.

– Для укрепления долго­срочной ресурсной базы газовой отрасли и обеспечения энергетической безопасности республики национальной компанией QazaqGaz осуществляется комплексная программа геологоразведочных работ, – сообщил по этому поводу на одном из недавних заседаний Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов. – В настоящее время работы ведутся на 14 участках недр с предварительной ресурсной оценкой газа в объемах до 515 миллиардов кубометров.

По словам главы Мин­энерго, в среднесрочной перспективе предусматривается расширение геологоразведочного портфеля до 30 участков с совокупной ресурсной оценкой газа около 1,7 трлн кубометров, что позволит сформировать устойчивый задел для наращивания добычи и покрытия прогнозируемого внутреннего спроса.