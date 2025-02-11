Повышая эффективность профилактической работы

Каждый ребенок должен расти в безопасности

Под эгидой Генеральной прокуратуры с 2023 года во всех регионах страны реализуются два проекта – «URPAQ» и «Счастливое и безопасное детство», направленные на защиту прав детей, выявление случаев насилия и оказание своевременной помощи. Как сообщает официальный сайт ведомства, Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о комплексных мерах, которые предпринимает прокуратура для обеспечения безопасности детей и предот­вращения правонарушений в отношении их.

В рамках проекта «Счастливое и безопасное детство» прокуроры посетили более 63 тыс. семей, чтобы выявить случаи ­угрозы или насилия. В результате начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц. К административной ответственности привлечены 11 тыс. родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Из неблагополучных семей 342 ребенка переданы под опеку государства, так как они оказались практически без присмотра.

По результатам проверок поданы 54 иска на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение. Однако работа надзорного ведомства не ограничивается наказаниями. Прокуроры добились оказания материальной помощи более двум тысячам, жилищной поддержки свыше одной тысячи, медицинской и социальной помощи десяти тысячам семей. В пользу детей взыскано алимен­тов на сумму 4,5 млрд тенге.

Проект «URPAQ» направлен на выявление скрытых форм жестокого обращения с детьми в семьях. Он включает в себя комплексную психологическую и юридическую поддержку пострадавшим.

– Важно, чтобы каждый ребенок знал: помощь рядом, и он не останется один на один с бедой, – отметил Берик Асылов.

Для оперативного реагирования созданы чат-боты в Telegram для сбора информации о нарушениях прав детей, в школах, гос­учреждениях и общественных местах доступны QR-коды для быстрого сообщения о проблемах. Как результат, прокуратура пресекла несколько случаев буллинга и вымогательства. Например, в Восточно-Казахстанской облас­ти виновные в травле 12-летнего ребенка и издевательствах над студенткой в колледже получили дисциплинарные взыс­кания, проведена профилактическая работа.

Возбуждены дела о вымогательстве: 16-летний студент угрожал ножом и требовал деньги у подростков, а в другой школе старшеклассники вымогали деньги у семиклассника. Виновные поставлены на учет, их родители оштра­фованы. И это не единичные факты. За короткое время поступило 1 809 сообщений о неподобающем поведении, буллинге как со стороны одноклассников, так и учителей. В результате проверок 192 человека привлечены к административной ответственности. С 1 617 лицами проведены профилактические беседы и разъяснительные работы.

– Каждый ребенок в Казах­стане должен чувствовать себя в безо­пасности. Мы делаем все, чтобы защитить их права и создать условия для счастливого детства, – подчеркнул Берик Асылов.

Важен комплексный подход

Вчера по инициативе прокурора города Темиртау Армана Омарова состоялось совещание, посвященное вопросам профилактики преступности и повышения общественной безопасности. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных, местных исполнительных органов и общественных организаций.

Прокуратура города представила анализ криминогенной обстановки за 2024 год. Отмечено общее снижение уровня преступности на 6,5%. Вместе с тем зафиксирован рост таких правонарушений, как мошенничество, наркопрес­тупления и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Участники совещания подчеркнули важность комплекс­ного подхода к профилактике правонарушений. Ключевыми направлениями названы работа с группами риска, правовое просвещение, усиление контро­ля в проблемных зонах и развитие программ социальной адаптации.

Заместитель прокурора города Бектас Омарбеков представил анализ причин роста отдельных видов преступлений и предложил меры по их предупреждению. По итогам встречи приняты совместные решения, направленные на усиление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности профилактической работы.

Внедрять новые воспитательные программы

Форум по профилактике правонарушений среди подростков также состоялся вчера в селе Кеменгер Павлодарской облас­ти. Мероприятие прошло под председательством прокурора Павлодарского района Ермека ­Ахметова с участием председателя специа­лизированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области ­Серика Марданова, представителей учреждений образования, заинтересованной общественности. Обсуждались вопросы усиления взаимодейст­вия между семьями, школами и госструктурами, а также возможности внедрения новых программ по воспитательной работе с молодежью.

Как сообщил Серик Марданов, в 2024 году в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних было рассмотрено свыше 700 дел об админис­тративных правонарушениях. При этом, по его словам, динамичного роста правонарушений среди подростков нет, поскольку проводится профилактическая работа со стороны ювенальной полиции, общественников, однако налицо неисполнение родителями своих обязанностей.

Выступила на форуме и регио­нальный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. Она рассказала, что много ездит по районам области, чтобы напрямую встречаться с молодежью, и это дает свои результаты: кто-то воспринимает такие встречи как правовое просвещение, а кто-то переступает через страх рассказать о своих проблемах.

Поможет «Народный юрист»

В Уральске вчера прошла встреча «Закон и порядок: ответственность в обществе», направленная на повышение правовой культуры молодежи. Представители областной прокуратуры и местной полиции, инспектор по делам несовершеннолетних разъясняли студентам Высшего инженерно-технологического колледжа принципы верховенства закона и общественного порядка, говорили о правах и обязанностях, обсуждали меры по предупреж­дению правонарушений.

Кроме того, свыше 30 жителей Таскалинского района Западно-Казахстанской области смогли получить в этот день консультацию в рамках общереспубликанской акции «Народный юрист». Ее цель – повышение правовой грамотности и оказание гражданам бесплатной юридической помощи. В ходе мероприятия представители местных исполнительных органов и квалифицированные юристы провели прием граждан по личным вопросам. Большая их часть была адресована специалистам районного акимата. Районный прокурор ­Алмаз Унаев принял двух жителей, обратившихся по вопросу исполнения договора купли-продажи и налогового законодательства.

По словам заместителя акима Таскалинского района Рауана ­Рахметуллина, такие акции важны, так как нередко для решения одной проблемы требуется участие представителей нескольких учреждений. Ряд вопросов был внесен в протокол и поставлен на контроль акимата района.