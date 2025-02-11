Повышая эффективность профилактической работы
741
Подготовили Асель Муканова, Елена Ульянкина, Екатерина Бескорсая, Наталья Портнягина
Принцип «Закон и Порядок» должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям, подчеркнул Глава государства на расширенном заседании Правительства. В этой связи повсеместно проводятся мероприятия, где рассматриваются ключевые вопросы обеспечения общественной безопасности.