Повышение зарплат - новости с августовской конференции

В Астане прошло пленарное заседание республиканской августовской конференции для педагогов. В мероприятии приняли участие педагоги-практики страны, а также эксперты и специалисты в области образования. Они обсуждали актуальные вопросы дошкольного, среднего, технического, профессионального, дополнительного, инклюзивного образования, охраны прав детей и обеспечения качества в сфере образования.

Конференция началась со слов поздравления Президента Касым-Жомарта ­Токаева. Их зачитала заместитель Премьер-минист­ра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

– От всей души поздравляю вас с началом республиканского августовского совещания работников образования. В преддверии нового учебного года стало доброй традицией объединять педагогов и проводить коллегиальное совещание по вопросам образования, воспитания подрас­тающего поколения. Это важный старт, который будет влиять на будущее нашей страны. Качественное образование – залог конкурентоспособной, цивилизованной страны. Несомненно, все достижения в истории человечества – это плоды учений и науки. Только воспитывая грамотное поколение, мы можем сформировать новое качество нации, – отметил Глава государства в своей поздравительной речи.

Он подчеркнул важность развития сферы образования.

– Выражаю искреннюю благодарность педагогам, которые с честью выполняют эту ответственную работу. Государство всегда делает упор на процветание сферы образования. В стране созданы все условия для всестороннего развития молодежи. В настоящее время строится большое количество учебных заведений. Был принят специальный закон о статусе педагогов. Особое внимание уделяется улучшению их социального положения. Подобные мероприятия поддержки продолжатся и в будущем. Уверен, что на сегодняшнем совещании будут высказаны взвешенные мысли и взвешенные мнения по вопросам передового образования, нравственного воспитания подрастающего поколения. ­Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов! – пожелал Касым-­Жомарт Токаев.

На конференции отмечено, что в наступающем учебном году начнут действовать новые правила оценивания навыков педагогов. Так, теперь процесс аттестации автоматизирован на базе национальной платформы, и вся информация о деятельности педагога собрана в его личном кабинете.

– Исключено портфолио, а также тестирование по педагогике и методике преподавания, – рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев. – Педагог будет проходить тестирование только по своему предмету. Подтверждение квалификационной категории педагога-исследователя и мастера исключается, но будет отслеживаться также посредством национальной платформы.

По словам министра, выпускники педагогических специальностей, впервые приступающие к профессиональной деятельности, либо имеющие перерыв в стаже работы, будут проходить тестирование на диагностику профессиональных компетенций педагога. Меняется механизм награж­дения учителей. Теперь награды будут вручаться в соответствии с достижениями их учащихся, что приведет к присвоению квалификационной категории. Это относится и к педагогам пенсионного возраста.

Кроме того, планируется полностью автоматизировать процедуру приема учителей на работу через национальную образовательную базу данных (НОБД). Также в новом учебном году построят 154 школы, что даст 132 тыс. ученических мест, а к 1 сентября завершат капитальный ремонт 194 организаций среднего образования.

Помимо прочего, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тыс. ученических мест. А также до конца года 1 000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонт, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, обеспечение безопасности детей.

Улучшения коснутся не только учеников, но и их родителей. Министр отметил, что в школах внедряются концептуальные основы воспитания «Ұлттық тәрбие – ел болашағы».

– Министерством разработана Единая воспитательная программа на 2023–2025 годы, направленная на активизацию идеологической работы с обучающимися, родителями и общественностью. С 1 сентября текущего года во всех организациях образования заработают центры педагогической поддержки родителей. Их главный приоритет – усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении и воспитании детей, развитие культуры позитивного родительства, – уточнил Гани Бейсембаев.

Важная новость для педагогов: планируется повышение их заработных плат еще на 30%. Напомним, по поручению Президента с января 2020 года по январь 2023-го заработная плата ежегодно повышалась на 25%.

– Принята Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы. Разработаны 24 образовательные программы курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций. При методических кабинетах созданы мобильные группы для оказания методической помощи педагогам дошкольного воспитания и обучения, – добавил глава ведомства.

Однако самой резонансной новостью стало возвращение длительности учебного года к прежней дате. По словам Тамары Дуйсеновой, увеличение дней учебы до 31 мая было оправданным, но поспешным.

– Нужно признать, что это мировая прак­тика (36-недельный учебный год. – Прим. ред.). Но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка. В этой связи предлагаю вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая, – сказала заместитель Премьер-министра.

Она добавила, что в предстоящем учебном году необходимо провести подготовительную работу, включая адаптацию учебной программы, и возвратиться к вопросу продления учебного года до 36 недель после 2025 года.