Повысить пенсии за выслугу лет планируют в Казахстане

Министерство финансов Казахстана планирует повысить пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет с 1 апреля 2022 года на 4%. Такая норма заложена в сопутствующих поправках к трехлетнему бюджету страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Установить с 1 апреля 2022 года минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге; минимальный размер пенсии – 48 032 тенге", – сказано в документе.

Тогда как сейчас минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 19 450 тенге. Минимальный размер пенсии – 46 302 тенге.

"Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров: с 1 января 2022 года на 7 процентов; с 1 апреля 2022 года на 4 процента", – отмечается в документе.

Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан предлагается повысить до 3 180 тенге, тогда как сейчас его размер составляет 3 063 тенге.

Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат предлагается повысить до 37 389 тенге.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 апреля.