Повысят ли зарплату внештатным работникам природоохранных служб в Казахстане

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана разъяснили, почему внештатные сотрудники природоохранных служб остались без надбавок к должностному окладу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЭПР РК.

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Напомним, в Казахстане с 1 июля текущего года вдвое выросла зарплата работников природоохранных служб в соответствии с дополнением в постановление Правительства Казахстана «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Надбавки предусмотрены штатным сотрудникам служб государственной лесной охраны, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов.

«При согласовании проекта постановления с заинтересованными государственными органами норма по установлению вышеуказанных надбавок внештатным работникам лесного хозяйства не была поддержана ввиду того, что положения постановления не распространяются на внештатных работников, так как они не являются гражданскими служащими», – пояснили в Минэкологии.

Для решения вопроса министерство совместно с представителями работодателей и профессиональных союзов работников лесного хозяйства заключило отраслевое соглашение, которое зарегистрировано в Министерстве труда и социальной защиты населения. Оно предусматривает возможность увеличения зарплаты для административных служащих, входящих в штат, и внештатных работников природоохранных организаций за счет экономии бюджетных средств и реализации товаров: с 1 июля 2023 года на 70%, с 1 января 2024 года – на 85% и с 1 января 2025 года – на 100%.

Сейчас вопрос обеспечения надбавкой административных служащих, входящих в штат, и внештатных работников природоохранных организаций прорабатывается с Министерством финансов, заключили в МЭПР.