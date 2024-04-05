Появятся комфортные школы

Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, общест­венность Риддера давно обращалась с просьбой построить новую школу с казахским языком обучения. В этом году здесь приступили к реализации проекта в рамках меморандума с ТОО «Казцинк». Трехстороннее соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области, Казцинком и акиматом Риддера было подписано в декабре 2023 года.

Новая школа будет обеспечена современным оборудованием. На сегодняшний день уже выделен земельный участок. Во время рабочего визита в город горняков глава региона Ермек Кошербаев поручил держать проект на контроле.

Также в рамках программы «Комфортная школа» АО «Samruk-Kazyna Construction» строит в Риддере еще одну школу на 600 мест со смешанным языком обучения. Завершить строительные работы планируется в этом году.