Появятся комфортные школы

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Риддере приступили к строительству школы с государственным языком обучения на 600 мест.

фото из архива "КП"

Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, общест­венность Риддера давно обращалась с просьбой построить новую школу с казахским языком обучения. В этом году здесь приступили к реализации проекта в рамках меморандума с ТОО «Казцинк». Трехстороннее соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области, Казцинком и акиматом Риддера было подписано в декабре 2023 года.

Новая школа будет обеспечена современным оборудованием. На сегодняшний день уже выделен земельный участок. Во время рабочего визита в город горняков глава региона Ермек Кошербаев поручил держать проект на контроле.

Также в рамках программы «Комфортная школа» АО «Samruk-Kazyna Construction» строит в Риддере еще одну школу на 600 мест со смешанным языком обучения. Завершить строительные работы планируется в этом году.

#школа #строительство #Риддер #Комфортная школа

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