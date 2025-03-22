Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда

Транспорт
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Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz

Фото: КТЖ

Сегодня в 11:13 на участке Астана – Караганда-Сортировочная произошло возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика «Турксиб Астана», следовавшем по маршруту Костанай – Алматы, сообщила пресс-служба АО «НК «КТЖ».

Как сообщили в компании, жертв и пострадавших нет. Вагон был отцеплен.

«К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и ДЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», - отметили в КТЖ.

#КТЖ #поезд #пожар

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