Пожар в Аркалыке: из горящего дома эвакуировано 14 человек

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Пожарные вынесли из зоны задымления два газовых баллона, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В одном из многоквартирных жилых домов в Аркалыке в квартире на четвёртом этаже произошел пожар.

Силами спасателей с верхних этажей эвакуированы 14 человек, в том числе 6 детей. Также пожарные вынесли из зоны задымления два газовых баллона объёмом 27 литров, предотвратив возможную угрозу взрыва.

Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.

В целях наблюдения за состоянием здоровья в городскую больницу направлены 6 человек, из них 5 — дети. Их состояние стабильное.

#Аркалык #пожар #эвакуация

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