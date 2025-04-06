Пожарные вынесли из зоны задымления два газовых баллона, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В одном из многоквартирных жилых домов в Аркалыке в квартире на четвёртом этаже произошел пожар.

Силами спасателей с верхних этажей эвакуированы 14 человек, в том числе 6 детей. Также пожарные вынесли из зоны задымления два газовых баллона объёмом 27 литров, предотвратив возможную угрозу взрыва.

Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.

В целях наблюдения за состоянием здоровья в городскую больницу направлены 6 человек, из них 5 — дети. Их состояние стабильное.