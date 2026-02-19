Более 70 жителей столичной многоэтажки эвакуировали из-за ночного пожара

Происшествия,Пожары
112
Дана Аменова
специальный корреспондент

Среди них – 26 детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МЧС, ночью в Астане по улице Айнаколь в 13-этажном жилом доме загорелось подсобное помещение паркинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

- На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Для обеспечения безопасности была организована эвакуация жильцов. Всего из дома эвакуировано 74 человека, в том числе 26 детей, - говорится в информации.

Пожар полностью ликвидирован.

#МЧС #пожар #эвакуация #многоэтажка

